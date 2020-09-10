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Новости Рязани сегодня: 10 сентября

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Редакция РИА «7 новостей» представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, событий и новостей Рязанской области за 9 сентября.

В Рязани ученики школы получили ожог роговицы глаз из-за работающего в классе обеззараживателя воздуха.

Сообщается, что аппарат работал во время уроков. Длилось это не менее трёх часов. Также в сообщении отмечается, что ученики пытались выключить прибор, но один из учителей попросил его включить снова. 

Прокуратура начала проверку после появления информации о получении учениками рязанской школы ожогов глаз. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

Проверку поручено провести прокурору Октябрьского района. По её результатам будут приняты необходимые меры.

На выплаты безработным рязанцам направили ещё 203 миллиона.

Регион получит дополнительные средства на выплаты безработным гражданам, соцработникам, оказывающим услуги людям с COVID-19 и рязанцам из группы риска по коронавирусу.

В Рязани может закрыться единственный крытый скейт-парк.

По словам представителя парка, некоторое время назад руководство НИТИ попросило разобрать парк. При этом скейтерам предложили решить вопрос по-хорошему, пригрозив в противном случае выставить огромные счета за период пандемии. 

Предварительное слушание по делу Сергея Карабасова завершено.

Напомним, бывший исполняющий обязанности главы администрации Рязани обвиняется в присвоении денег. По версии следствия, это было сделано при строительстве площадки-призрака в Лесопарке. 

Станция скорой помощи в Рязани усилила меры безопасности.

В здании Центральной станции установлены две новые входные группы – металлические двери с домофоном.

Жителю Рязани вынесли приговор за кражу у своей бабушки.

В ходе следствия и суда было установлено, что нетрезвый гражданин М. гостил у своей бабушки. Когда женщина ушла в соседнюю комнату, он украл её золотые серьги. 

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