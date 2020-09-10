Новости Рязани сегодня: 10 сентября

Редакция РИА «7 новостей» представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, событий и новостей Рязанской области за 9 сентября.
В Рязани ученики школы получили ожог роговицы глаз из-за работающего в классе обеззараживателя воздуха.
Прокуратура начала проверку после появления информации о получении учениками рязанской школы ожогов глаз. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.
На выплаты безработным рязанцам направили ещё 203 миллиона.
В Рязани может закрыться единственный крытый скейт-парк.
Предварительное слушание по делу Сергея Карабасова завершено.
Станция скорой помощи в Рязани усилила меры безопасности.
Жителю Рязани вынесли приговор за кражу у своей бабушки.