Настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря Игумен Лука (Степанов) отмечает День рождения

4 августа свой День рождения отмечает кандидат исторических наук, заведующий кафедрой теологии РГУ имени С. А. Есенина, настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря Игумен Лука (Степанов).

Отец Лука стал коллективу РИА «7 новостей» хорошим другом. Каждый раз, обращаясь к нему за советом, мы знаем, что получим наставление, которое поможет найти ответы на многие вопросы. Игумен Лука — человек мудрый, с добрым сердцем и светлой душой.

Мы желаем отцу Луке всего самого наилучшего. Многая и благая лета!