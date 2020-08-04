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Новости РязаниОбществоТоп новость

Настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря Игумен Лука (Степанов) отмечает День рождения

7info7

4 августа свой День рождения отмечает кандидат исторических наук, заведующий кафедрой теологии РГУ имени С. А. Есенина, настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря Игумен Лука (Степанов).

Отец Лука стал коллективу РИА «7 новостей» хорошим другом. Каждый раз, обращаясь к нему за советом, мы знаем, что получим наставление, которое поможет найти ответы на многие вопросы. Игумен Лука — человек мудрый, с добрым сердцем и светлой душой.

Мы желаем отцу Луке всего самого наилучшего. Многая и благая лета!

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