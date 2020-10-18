На двух улицах Рязани перекроют движение

В Рязани на двух улицах перекроют движение транспорта. Такое сообщение опубликовала пресс-служба администрации города.

Речь идёт о Московском районе. Так, на 5-м Коломенском проезде движение перекроют в 00.00 19 октября и возобновят в 23 часа 25 октября. В полночь 26 октября движение приостановят на участке улице Ветеринарной. Перекроют часть улицы в районе 5-го Коломенского проезда и 6-го Коломенского проезда. Движение возобновят в конце месяца.

В мэрии Рязани уточнили: перекрытие связано со строительными работами.