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Новости РязаниОбщество

Музей-заповедник Есенина открывает двери для посетителей

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Фото с сайта Государственного музея-заповедника С.А. Есенина

С 10 июля Государственный музей-заповедник С.А.Есенина открывает свои двери для посетителей. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

В настоящее время экспозиции открыты только для индивидуальных посетителей, с организованными группами и формирующими их туроператорами музей пока не работает. Экскурсии и массовые мероприятия также не проводятся.

Гостей музея просят не забывать о мерах предостороженности: соблюдать дистанцию, пользоваться средствами защиты, покупать билеты бесконтактным способом

Государственный музей-заповедник С.А. Есенина работает в следующем режиме:

• Земская школа, Дом священника И.Я. Смирнова и Усадьба родителей С.А. Есенина открыты ежедневно с 10:00 до 18:00 часов.

• Музей поэмы «Анна Снегина» и Литературная экспозиция – со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00 часов, понедельник – выходной день.

• Чайная ждет вас ежедневно с 10:00 до 20:00.

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