Молодежное правительство Рязанской области присоединилось к акции #МыВместе

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Представители молодежного правительства Рязанской области присоединились к акции помощи #МыВместе. На средства молодых управленцев были закуплены продуктовые наборы для раздачи нуждающимся в условиях пандемии коронавируса.

В наборы для доставки пенсионерам вошли основные продукты, необходимые во время самоизоляции: крупы, консервы, соль, масло и т.д. Доставляются продуктовые наборы нуждающимся адресно, бесконтактным образом. Волонтеры оставляют продукты на пороге дома и отходят на необходимую дистанцию.

Представители Молодежного правительства самостоятельно вышли на волонтерский штаб #МыВместе в Рязанской области и присоединились к акции.

— В такое сложное время мы тоже решили не оставаться в стороне и собрали продуктовые наборы для самой незащищенной категории граждан, для пенсионеров. Они входят в самую высокую категорию риска по заболеваемости. Сейчас многие из них добросовестно соблюдают режим самоизоляции и им нужна наша помощь. – Рассказала об участии в акции #МыВместе Екатерина Дубровина, председатель Молодёжного правительства.

Молодежное правительство – это консультативный орган молодых активистов при Правительстве Рязанской области.

— Мы рады, что все больше и больше людей и организаций присоединяется к акции #МыВместе. Это ответственная и серьезная позиция людей, которые понимают, что сейчас нужна их помощь. Рады видеть Молодежное правительство в дружном волонтерском штабе #МыВместе. Ваша помощь как никогда важна. – Заявил руководитель исполкома ОНФ в Рязанской области Евгений Зызин.

Акция взаимопомощи #МыВместе направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса. Во всех регионах России работают волонтеры, доставляя лекарства и продукты. Юристы и психологи бесплатно консультируют нуждающихся в их помощи, а тысячи партнеров акции помогают своими услугами и товарами.