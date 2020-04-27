Понедельник, 27 апреля, 2020
5.6 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Молодежное правительство Рязанской области присоединилось к акции #МыВместе

Екатерина Приведенцева

В Скопинском районе ремонтируют дороги

Новости Рязани
В Скопинском районе ремонтируют сразу несколько участков дорог. Об этом сообщили в районной администрации.  Идут работы на участке автодороги...
Узнать больше

В Рязани напали на сотрудников скорой помощи

Новости Рязани
По словам очевидца, инцидент случился поздно вечером в субботу, 25 апреля, около дома №23 на улице Крупской. Женщина с криками «убью!» начала ломиться в машину, напала на женщину-врача.
Узнать больше

Оперативные данные о распространении коронавируса в Рязанской области

Коронавирус Рязань
По состоянию на 8.30 вторника, 21 апреля, в Рязанской области зарегистрировано 289 случаев коронавируса. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.
Узнать больше
-

Представители молодежного правительства Рязанской области присоединились к акции помощи #МыВместе. На средства молодых управленцев были закуплены продуктовые наборы для раздачи нуждающимся в условиях пандемии коронавируса.

В наборы для доставки пенсионерам вошли основные продукты, необходимые во время самоизоляции: крупы, консервы, соль, масло и т.д. Доставляются продуктовые наборы нуждающимся адресно, бесконтактным образом. Волонтеры оставляют продукты на пороге дома и отходят на необходимую дистанцию.

Представители Молодежного правительства самостоятельно вышли на волонтерский штаб #МыВместе в Рязанской области и присоединились к акции.

— В такое сложное время мы тоже решили не оставаться в стороне и собрали продуктовые наборы для самой незащищенной категории граждан, для пенсионеров. Они входят в самую высокую категорию риска по заболеваемости. Сейчас многие из них добросовестно соблюдают режим самоизоляции и им нужна наша помощь. – Рассказала об участии в акции #МыВместе Екатерина Дубровина, председатель Молодёжного правительства.

Молодежное правительство – это консультативный орган молодых активистов при Правительстве Рязанской области.

— Мы рады, что все больше и больше людей и организаций присоединяется к акции #МыВместе. Это ответственная и серьезная позиция людей, которые понимают, что сейчас нужна их помощь. Рады видеть Молодежное правительство в дружном волонтерском штабе #МыВместе. Ваша помощь как никогда важна. – Заявил руководитель исполкома ОНФ в Рязанской области Евгений Зызин.

Акция взаимопомощи #МыВместе направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса. Во всех регионах России работают волонтеры, доставляя лекарства и продукты. Юристы и психологи бесплатно консультируют нуждающихся в их помощи, а тысячи партнеров акции помогают своими услугами и товарами.

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Лариса Дуденкова: Рязанцы трезво оценили нынешнюю экономическую ситуацию и предпочли продолжить хранить деньги в банке

Акценты
Пандемия коронавируса затронула все сферы экономики, в том числе и сферу банковского бизнеса. О том, как в условиях сложной эпидемиологической обстановки работают кредитные организации...
Узнать больше

В РГУ появится институт естественных наук

Новости Рязани
Естественно-географический факультет РГУ имени Есенина преобразуют в институт естественных наук. Об этом сообщается на сайте вуза. Решение о преобразовании...
Узнать больше

Рязанский бизнес-омбудсмен поддержал идею Бориса Титова по открытию ТЦ

Коронавирус Рязань
Рязанский бизнес-омбудсмен Михаил Пронин поддержал инициативу Уполномоченного при Президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова по открытию торговых центров в регионе.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

«Капитал — Строитель Жилья!» признан системообразующим предприятием Российской экономики

Новости Рязани
Рязанский застройщик «Капитал - Строитель Жилья!» включён в перечень системообразующих предприятий Российской экономики. По словам Владимира Якушева, (министр строительства...
Узнать больше

В Рязанской области выявлено более 80 новых случаев коронавируса

Коронавирус
В понедельник, 27 апреля, в Рязанской области подтвердились 85 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Эта информация появилась на сайте Стопкоронавирус.РФ, публикующем официальную...
Узнать больше

Рязанцам покажут большой театральный капустник

Культура
В понедельник, 27 апреля, рязанские театралы смогут встретиться с любимыми артистами. Четыре рязанских театра снова соберутся вместе, чтобы поставить спектакль по техзаданию....
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Лариса Дуденкова: Рязанцы трезво оценили нынешнюю экономическую ситуацию и предпочли продолжить хранить деньги в банке

Акценты
Пандемия коронавируса затронула все сферы экономики, в том числе и сферу банковского бизнеса. О том, как в условиях сложной эпидемиологической обстановки работают кредитные организации...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. Учёные и изобретатели

Акценты
Рязань – родина многих известных учёных и изобретателей. Они не только совершили открытия в самых разных областях науки, но и нашли практическое...
Узнать больше

Как читать новости, чтобы они не раздражали

Акценты
"СМИ нагнетают", "СМИ раздувают", "СМИ сеют панику", "Да разогнать все эти СМИ, достали уже"… Сегодня каждый второй считает своим долгом посвятить никчемности...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+