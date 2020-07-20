Митрополит Марк освятил новых храм в Рыбном

19 июня Митрополит Марк освятил в Рыбном новый храм в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» и возглавил в нём воскресную литургию.

Новый храм построен по архитектурному типу базилики. Его облик пришёлся местным прихожанам по душе ещё на стадии проекта. Храм решено было назвать в честь почитаемой православными иконы.

Среди различных православных икон Богородицы образ, именуемый «Скоропослушницей», выделяется тем, что даруемая по молитвам перед ним милость приходит к людям очень скоро. Любовь верующих к Пресвятой Богородице сродни безусловной любви к родным отцу и матери. И как любящая Мать, Царица Небесная спешит явить людям Свою милость. Это тот источник, в котором даже в самой сложной и, казалось бы, непоправимой ситуации человек может обрести поддержку, — сказал прихожанам митрополит.

Владыка наградил рязанцев, которые помогали при строительстве храма. Отличившиеся получили медали и ордена РПЦ, епархиальные награды и архиерейские грамоты.