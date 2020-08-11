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Минтруд изучает возможность увеличения выплат на детей 3-7 лет

7info7

Пособие на детей трех-семи лет для малоимущих семей со следующего года может быть увеличено, выяснили «Известия». Сегодня оно составляет половину прожиточного минимума на детей в регионе, в среднем по стране – 5,5 тыс. рублей. Этой суммы в ряде случаев недостаточно, чтобы вывести доход семьи из-за черты бедности, сообщили в Минтруде. Поэтому ведомство «считает целесообразной возможность дифференциации размеров пособия в 2021 году», сообщили в его пресс-службе.

Как именно может измениться размер выплат, в министерстве не уточнили. В начале года президент во время послания Федеральному собранию говорил, что, если новых выплат не хватит для вывода семей из бедности, то со следующего года возможно увеличение размера пособий до прожиточного минимума, то есть вдвое больше нынешнего.

Ежемесячная выплата на детей от трех до семи лет назначается семьям, в которых среднедушевой доход в месяц не превышает одного прожиточного минимума, установленного в регионе. Выплаты начисляются с 1 января этого года, но фактически россияне стали получать их с июня — в том числе за пропущенные месяцы. Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»: Пособие на вырост: в Минтруде обсуждают изменение размера выплат на детей

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