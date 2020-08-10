Минобр прокомментировал слухи о дистанционном обучении в сентябре

Региональный Минобр прокомментировал слухи о закрытии школ в сентябре. Комментарий ведомства по этому поводу появился на странице губернатора Николая Любимова «ВКонтакте».

В соцсети разместили сообщение о том, что с 20 сентября все школы региона вернутся к формату дистанционного обучения. Министерство образования Рязанской области сообщило, что официальной информации о закрытии образовательных учреждений нет. В области активно ведётся подготовка к новому учебному году, и планируется, что дети с 1 сентября сядут за парты.

Кроме того, в ведомстве отметили, что в регионе отмечается положительная динамика по COVID-19. Ограничения, введённые в связи с распространением коронавируса, снимают.