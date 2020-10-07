Министр цифрового развития проверил интернет в рязанских школах

Министр цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области Валерий Стройков совершил рабочую поездку по региону. Он проверил подключение социально значимых объектов области к высокоскоростному интернету и ознакомился с ходом исполнения условий госконтракта телеком-оператором АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru)».

Сначала делегация посетила Павловскую школу в Михайловском районе. Затем – Чернавскую школу в Милославском районе. Образовательные учреждения подключили к высокоскоростному интернету в августе 2020 года.

Рязанская область успешно реализует проект, связанный с устранением цифрового неравенства и подключением социально значимых объектов в высокоскоростному интернету, – отметил Валерий Стройков. – Мы прорабатываем этот вопрос вместе с коллегами из «ЭР-Телеком». Подрядчиком мы довольны, благодарим его за качественное выполнение работ и надеемся на дальнейшее взаимодействие.

Теперь ученики и сотрудники школ получили доступ к цифровым сервисам всемирной сети. Высокая скорость, а именно 50 Мбит/с, открывает широкий доступ к возможностям различных платформ. При этом пользователи могут работать только с ресурсами Единой сети передачи данных. Зайти в социальные сети, которые отвлекают от образовательного процесса, ученики не смогут. Учителя в свою очередь могут найти на просторах этих ресурсов много полезного для уроков.

Теперь учителя могут демонстрировать на интерактивных досках фрагменты видеоуроков. Скорость интернета будет позволять бесперебойно включать ученикам презентации, наглядные фрагменты, — отметил межрегиональный директор региона «Золотое Кольцо» компании АО «ЭР-Телеком Холдинг» Василий Середа. — Замечательно, что наш проект по подключению к интернету социально значимых объектов страны способствует решению, в том числе, социальных задач, и школьники из удаленных населенных пунктов регионов получили доступ к цифровым образовательным платформам.

Отметим, что в регионе к высокоскоростному интернету в рамках нескольких этапов проекта уже удалось подключить 536 объектов. Среди них 178 учреждений образования. Работы велись в 388 населенных пунктах, расположенных во всех районах области и городских округах.

В рамках третьего этапа, который завершится в конце 2021 года, оператор подключит к всемирной сети еще 387 социально значимых объектов Рязанской области.















