Министр цифрового развития проверил интернет в рязанских школах

Министр цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области Валерий Стройков совершил рабочую поездку по региону. Он проверил подключение социально значимых объектов области к высокоскоростному интернету и ознакомился с ходом исполнения условий госконтракта телеком-оператором АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru)».
Сначала делегация посетила Павловскую школу в Михайловском районе. Затем – Чернавскую школу в Милославском районе. Образовательные учреждения подключили к высокоскоростному интернету в августе 2020 года.
Теперь ученики и сотрудники школ получили доступ к цифровым сервисам всемирной сети. Высокая скорость, а именно 50 Мбит/с, открывает широкий доступ к возможностям различных платформ. При этом пользователи могут работать только с ресурсами Единой сети передачи данных. Зайти в социальные сети, которые отвлекают от образовательного процесса, ученики не смогут. Учителя в свою очередь могут найти на просторах этих ресурсов много полезного для уроков.
Отметим, что в регионе к высокоскоростному интернету в рамках нескольких этапов проекта уже удалось подключить 536 объектов. Среди них 178 учреждений образования. Работы велись в 388 населенных пунктах, расположенных во всех районах области и городских округах.
В рамках третьего этапа, который завершится в конце 2021 года, оператор подключит к всемирной сети еще 387 социально значимых объектов Рязанской области.