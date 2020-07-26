Масштабные учения ВДВ под Рязанью засняли на видео

На Youtube-канале «ВДВ России» опубликовано видео с масштабных учений, которые проходили под Рязанью.

В ролике показан заключительный этап учений, которые проводились в Дубровичах. В них было задействовано около 500 военнослужащих и порядка 40 единиц техники.

По плану учений, десантникам предстояло уничтожить условного противника. По нему нанесли огневой удар. Затем на место действия были доставлены десантные подразделения, которые провели дальнейшую операцию.