Краснодарский край снял карантин и открыл границы

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Неужели можно? Радостные новости туризма!

Дорогие любители путешествий, туризм просыпается! Вместе с экспертом по отдыху, менеджером туристического агентства «МК-Тревел» Викторией Коненковой мы надеемся, что все неприятности этого года уже случились. Наконец начинаются приятности. И главная радостная новость этой недели – это снятие карантина в Краснодарском крае с 21 июня.

21 июня 2020 года власти Краснодарского края приняли решение о снятии карантина и открытии всех гостиниц. Теперь туристам, прибывающим на отдых, не придётся соблюдать 14-дневную самоизоляцию. В обсервацию будут направляться только те граждане, которые приезжают из-за рубежа. Также при заселении в отели больше не нужна справка об отрицательном результате на COVID-19.

При этом остается обязательным: ношение масок во всех закрытых помещениях, в том числе в отелях и санаториях; у всех приезжающих любым транспортом будет измеряться температура.

Куда ещё можно поехать по России? Байкал, Хакасия, Алтай, Калининград, Крым.

Туроператоры уже поставили чартерные пакетные программы на эти направления из Москвы по приемлемым ценам. Отдыху летом 2020 всё же быть!