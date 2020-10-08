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Новости РязаниОбщество

Количество пострадавших в Скопинском районе увеличилось

7info7

Региональный Минздрав опубликовал статистику по пострадавшим при пожаре и взрывах в Скопинском районе. По состоянию на 9 утра 8 октября в Скопинском ММЦ находятся 10 человек. Это те, кто госпитализирован сразу после возникновения ЧП.

Под пристальным наблюдением медиков продолжает находиться женщина, попавшая в реанимацию. За ночь в больницу поступили 8 косвенно-пострадавших. Это люди с хроническими заболеваниями, кому необходима срочная помощь медиков.

В эвакогоспитали обратились за оказанием медицинской помощи 26 человек с гипертоническим кризом, затруднением дыхания, головной болью и др. Там работают терапевт, психологи, фельдшера.

6 пострадавших получили скорую медицинскую помощь. Медики перевели их на амбулаторное лечение.

В пресс-службе регионального Минздрава уточняют: в стационаре Ряжского межрайонного медицинского центра остаются три человека в состоянии средней степени тяжести.

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