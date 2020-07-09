Клиника «Альфа-стоматология» делится материальной помощью, полученной от государства

10 июля Рязанская область переходит на третий этап снятия ограничений, которые были введены в связи с распространением коронавирусной инфекции. А это значит, что рязанцы совсем скоро вернутся к привычной жизни. Наступает время, когда снова можно задуматься о делах, которые пришлось отложить «на потом» в этот непростой период. Например, о визите к стоматологу. И сейчас тот самый момент, когда стоит позаботиться о здоровье и красоте улыбки, ведь «Альфа-стоматология» дарит скидки на процедуры и лечение.

Согласно Указу Правительства РФ, «Альфа-стоматология» получила материальную помощь. Руководство клиники приняло решение направить эти средства на снижение стоимости ряда стоматологических процедур.

В июле скидками на услуги клиники может воспользоваться каждый посетитель. Подробнее об акциях и выгодных условиях можно узнать на сайте «Альфа-стоматологии».