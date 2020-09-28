Кандидаты на службу в рязанском УФСИН могут пройти собеседование в режиме онлайн

Собеседование с жителями различных регионов России, которые хотят поступить на службу в УФСИН России по Рязанской области, теперь проходит в онлайн-формате. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Иногородние кандидаты могут пройти собеседование по скайпу. Комиссия, в которую входят руководители отделов и служб рязанского управления, в ходе онлайн-беседы определит их профессиональные и деловые качества соискателя.

По словам начальника управления Александра Комкова, подобные онлайн-встречи – это хорошая возможность посмотреть глаза в глаза кандидату и сделать правильный выбор, используя при этом минимальные ресурсы. Так, кандидатам на должности в региональном УФСИН не придётся тратить время и средства на дорогу до Рязани.