Какая ответственность предусмотрена за порчу военного билета?

РИА «7 новостей» совместно с прокуратурой Рязанской области продолжает отвечать на вопросы рязанцев.

Я искупался в реке, но только потом вспомнил, что в кармане шорт находился мой военный билет. Военный билет испортился от воды. Есть ли какая-нибудь ответственность за повреждение военного билета?

В соответствии с требованиями законодательства граждане обязаны бережно хранить удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, военный билет (временное удостоверение, выданное взамен военного билета), справку взамен военного билета, а также персональную электронную карту. В случае утраты указанных документов в двухнедельный срок обратиться в военный комиссариат либо в соответствующий орган местного самоуправления поселения или соответствующий орган местного самоуправления городского округа, осуществляющий первичный воинский учет, для решения вопроса о получении документов взамен утраченных.

Статьей 21.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за умышленные порчу, уничтожение, небрежное хранение удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу, военного билета (временного удостоверения, выданного взамен военного билета), справки взамен военного билета и персональной электронной карты.

За совершение правонарушения может быть назначено предупреждение или административный штраф в размере от 500 до 3000 рублей.

Подготовлено прокуратурой Советского района г. Рязани, помощником прокурора Советского района г. Рязани Еленой Черкасовой