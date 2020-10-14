РИА «7 новостей» совместно с Прокуратурой Рязанской области рассказывает, какая ответственность наступает за использование чужой банковской карты.

В соответствии со сложившейся судебной практикой хищение денежных средств с банковской карты квалифицируется как преступление, предусмотренное п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, а именно как кража с банковского счета.

В отличие от обычного хищения чужого имущества, кража с банковской карты (банковского счета) независимо от суммы похищенного является тяжким преступлением, а следовательно, в соответствии с положениями ст.25 УПК РФ уголовные дела о таких преступлениях не подлежат прекращению в связи с примирением с потерпевшим, и в силу ст. 314 УПК РФ не могут быть рассмотрены в особом порядке судебного разбирательства.

Для квалификации преступных действий по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ не имеет значение, каким образом похищены денежные средства – через банкомат, либо путем перевода денежных средств на другой банковский счет, либо путем совершения покупок через интернет, либо путем оплаты покупок в магазине.

Найденная на улице чужая банковская карта не является находкой, а является ключом к чужому банковскому счету, поэтому снятие денежных средств с найденной карты, либо оплата покупок с ее помощью образуют состав преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ.

Подготовлено прокурором отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления Бориса Маторина.