Как выбрать живую рыбу в магазине

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Казалось бы, к качеству и свежести рыбы, которая плавает в аквариуме в магазине, вопросов быть не должно. Тем не менее все не так однозначно. Если живая рыба будет содержаться в неблагоприятных для нее условиях, есть риск, что она окажется нежизнестойкой (то есть умирающей) или совсем умрет. В Роскачестве рассказали, на что нужно обратить внимание, выбирая живую рыбу.

Заведующая кафедрой технологии продуктов питания ФГБОУ ВО «КГТУ» (участник рыбного союза) Инна Титова рассказывает: Перед тем, как отправить живую рыбу на продажу, Россельхознадзор проверяет, чтобы она была здоровой, не зараженной, например, гельминтами и другими вредителями (больную и зараженную рыбу утилизируют).

– Специалист, который принимает рыбу в торговую точку, смотрит, чтобы рыба была подвижной, упитанной, без слущенной чешуи, ссадин и других повреждений, а также с очищенным пищеварительным трактом (для этого оценивается объем брюшной полости, внешний вид анального отверстия). Плавая, рыба должна двигаться естественно (пожалуй, нет человека, который бы не видел, как плавает обычная рыба). У нее должен отсутствовать токсичный запах (например, нефтепродуктов). Если запахи обнаружены, рыбу сначала выдерживают несколько суток в чистой прохладной воде, – отмечает Титова.

– Емкости, предназначенные для содержания рыбы, должны быть произведены из материалов, не изменяющих качество воды. В магазине для содержания рыбы нужна подготовленная вода, – добавляет Любовь Абрамова, доктор технических наук, профессор, заместитель руководителя департамента по вопросам качества пищевой рыбной продукции ФГБНУ «ВНИРО». – Простому потребителю оценить ее качество довольно трудно. Бывает, что аквариум не моют, вода выглядит мутной, но рыба в ней при этом может быть в хорошем состоянии. А бывает, что вода фильтруется, выглядит прозрачной, но условия для жизни рыбы неблагоприятные.

Вода не должна быть водопроводной.

Рыба, помещенная в водопроводную воду с концентрацией в ней свыше 0,5 мг/л хлора, вскоре погибнет от паралича дыхания. Обычно продавец за этим следит, так как заинтересован в продолжительности жизни своего товара.

Вода должна быть правильной температуры.

Чтобы пищеварительный тракт рыбы не засорялся, ее не кормят. Но не стоит волноваться: длительное голодание при нахождении в прохладной воде не является для рыбы противоестественным. Разве что для разных видов рыбы существуют свои температурные режимы. Холодолюбивые (форель, осетр, сиговые и т. п.) должны выдерживаться при температуре 3–5 °С, теплолюбивые (карп, сазан и т. п.) – 10–12 °С.

Чем выше по сравнению с оптимальным уровнем температура воды, тем активнее развиваются в ней гнилостные бактерии, разлагающие выделяемую рыбой слизь и ее экскременты. Это дополнительно расходует кислород, которым и без того бедна недостаточно холодная вода. Кроме того, в теплой воде активнее развивается вредная для рыбы, в том числе и болезнетворная, микрофлора.

В воду должен поступать кислород.

В качестве основного условия для правильного дыхания рыбе необходим в достаточном количестве кислород, растворенный в воде. Наиболее требовательны в этом отношении форель, осетровые, в меньшей степени – карповые. Чем больше рыбы в аквариуме, тем быстрее наступает кислородное голодание, и рыба погибает. Такой же финал ждет и рыбу, плавающую в воде, перенасыщенной кислородом.

Существует прибор, который показывает концентрацию кислорода в воде. Но в связи с тем, что рыба живет в магазине, как правило, недолго, такой прибор желателен, но не обязателен. Этот показатель не нормируется с точки зрения качества рыбы – в нормативной документации о концентрации кислорода в воде вообще ничего не говорится. Поэтому просьбу потребителя рассказать о состоянии воды могут проигнорировать на вполне законных основаниях. Однако продавец заинтересован в том, чтобы рыба в аквариуме не умирала, выглядела свежей и бодрой, поэтому обычно сам стремится обеспечить ей как можно более комфортные условия.

В воде не должно быть мертвой рыбы.

Ее еще называют снулой. При наличии снулой рыбы в аквариуме необходимо ее сразу же удалить и по возможности сменить воду. Ведь из-за мертвой рыбы в воде начинаются гнилостные процессы, может начать умирать и остальная рыба. Нахождение живой и мертвой рыбы в одной воде допустимо в течение пары часов, но плохо, если дохлая рыба плавает в аквариуме со вчерашнего дня. В ней начинаются гнилостные процессы, загрязняющие воду.

К сожалению, простому потребителю, заметившему мертвую рыбу, узнать, как долго она находится в воде, практически невозможно. По состоянию воды это вычислить тоже не получится, потому что, как было сказано выше, где-то и в плохо вымытом аквариуме рыба хранится с соблюдением всех правил, а где-то вода очищается фильтром.

Остается надеяться на бдительность персонала, так как продавец не заинтересован в гибели остальной живности. Если вы заметили мертвую рыбу в аквариуме, во-первых, попросите продавца ее убрать, а во-вторых, постарайтесь выбрать рыбу из другого аквариума – кто знает, может, дохлая рыба плавает в этой воде уже сутки. Если вы все же купили живую рыбу, соседствующую с мертвой, просто не откладывайте ее кулинарную обработку надолго – рыбу лучше промыть и скорее приготовить.

Выбирая рыбу, первым делом обратите внимание на ее вид – она должна двигаться естественно, не быть раздутой. Характеристика свежей рыбы: глаза выпуклые, глазная жидкость прозрачная. Жабры ярко-красные, розоватые, без слизи и не темные.

Если жабры поблекли, движения неестественные, вялые, рыба выглядит раздутой, то все это признаки нездоровой или уже мертвой рыбы. Любые повреждения – ссадины, проколы, ранения, слущивание чешуи – тоже относятся к товарным порокам, из-за которых повышена вероятность, что рыба умрет, плавая в аквариуме.

Старайтесь выбирать рыбу из аквариума, где она свободно плавает, а не ограничена в движении из-за большого количества «соседей».