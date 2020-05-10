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Из рязанского десантного училища выпустились 14 девушек

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9 мая в РГВВДКУ имени В. Ф. Маргелова состоялся выпускной. Военный вуз в этом году окончили 460 офицеров.

Среди выпускников рязанского десантного училища есть и девушки. В этом году дипломы о высшем военном образовании получили 14 представительниц прекрасного пола.

В этом году состоялся 139-й по счёту выпуск из РГВВДКУ имени В. Ф. Маргелова. Для его проведения был выбран День Победы. В этот же день выпускные прошли и в других военных вузах страны.

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