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Новости РязаниОбщество

Испытания штукатурки

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В VELLCOM DOM-е на Московском начинается этап предчистовой отделки. Компания ведёт строительство потоковым методом, а это означает, что работы на разных направлениях ведутся параллельно.

Одним из важнейших процессов такой отделки является оштукатуривание стен.

Штукатурка изначально выступает в качестве базовой основы для финишных отделочных материалов: шпаклёвки, покраски, наклейки обоев, декоративной отделки стен. Штукатурный раствор несёт на себе выравнивающую функцию, повышает прочность конструкций, улучшает звукоизоляционные и теплоизоляционные свойства.

И все же при последующем ремонте квартиры больше всего проблем образуется именно при отсутствии ровных стен. Не все застройщики Рязани качественно подходят к процессу оштукатуривания и выравнивания стен. Отсутствие ровных стен во время ремонта приводит не только к эстетическому изъяну, но и к потере практичности. Неровную стену практически невозможно отделать камнем, обои с неровной стены быстро отклеятся, а крашеные стены будут выглядеть незавершенными и неопрятными. Именно поэтому к этапу выравнивания и подготовки стен очень важен тщательный и профессиональный подход.

Команда VELLCOM group в очередной раз ответственно подошла к выбору материалов и провела испытания нескольких видов штукатурки для выяснения их технологических свойств и характеристик, понимания эстетического вида готовой работы и выбора наиболее подходящего состава для своих домов.

Было опробовано 4 вида смесей:

1. CLIMLIFE white от компании Эталон

2. rotband от компании Knauf

3. MP 75 от компании Knauf

4. Керафлекс С20 от компании Bergauf

Наносились тестовые образцы шпателем  в 2 слоя для того, чтобы выявить все нужные свойства. По итогу нашим строителям понравилась штукатурка фирмы Эталон, так как,поработав с ней, мастера пришли к выводу, что она наиболее пластичная и имеет имеет наиболее экономичный расход.

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