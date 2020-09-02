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Хочу в бизнес-класс…

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Классификация жилой недвижимости в России очень размыта. Несколько лет назад Российская гильдия риелторов и Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства сделали попытку составить описание типов жилья и разработали «Единую классификацию многоквартирных жилых новостроек». Однако этот документ правительство РФ не утвердило. Его положения носят лишь рекомендательный характер для риелторов.

Используемые в рекламе жилых комплексов формулировки «жилой дом повышенной комфортности», «квартиры бизнес-класса» и тому подобные — это чистой воды маркетинг. В погоне за вниманием покупателей маркетологи придумывают собственную классификацию. Классы служат определенными маркерами, которые помогают людям с разными требованиями найти «свою» квартиру. Тем не менее, покупателям стоит анализировать параметры каждого отдельного жилого комплекса, чтобы четко представлять себе, что вкладывает в понятие, например, «жилье класса бизнес плюс», конкретный застройщик. Иначе есть риск оказаться введенным в заблуждение.

Само понятие жилье «бизнес-класса» было распространенно в конце прошлого века, и им называли недвижимость, которая заняла положение между элитными зданиями и обычными панельными домами. Чаще всего к данной категории покупателей относились бизнесмены.

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Данный вид недвижимости имеет больший метраж, превышающий размеры квартир «эконом-класса» и «элит». Кроме того, высота потолков в данных помещениях должна достигать 3 метров, а у многих застройщиков она явно не дотягивает до этой отметки. Возведение дома происходит из кирпича и монолита по индивидуальному, а не типовому проекту. Квартиры  имеют оконные проемы больших размеров, качественные окна ПВХ и стеклопакеты, особую планировку. Такие квартиры чаще всего продаются без отделки. В этом случае клиент имеет возможность самостоятельно решить, какой дизайн интерьера будет иметь жилье. 

В таких домах комфортно не только в квартире, но и на этаже, в подъезде, во дворе. По наблюдениям экспертов строительного рынка, после кризиса 2008–2009 годов покупатели перестали считать привлекательными квартиры, в которых есть лишние квадратные метры. Их уже не устраивают планировки с узкими балконами, разветвленными коридорными системами, где невозможно установить шкафы, другими жилыми пространствами, которые входят в стоимость квартиры, но в реальности используются мало.

В нашем городе люди уже привыкли к удобным лифтам до подземной парковки, к качественной отделке мест общего пользования и даже к ландшафтному дизайну возле многоквартирного дома. Еще недавно каждый из этих пунктов был существенным конкурентным преимуществом. Дальше, вероятно, будет больше — появятся встроенные мойки машин на въезде в подземные парковки, новые системы безопасности и автономного или альтернативного электроснабжения. В общем, предела в стремлении человека к комфорту нет и, наверное, быть не может.

Строительство домов бизнес-класса и выше требует от девелоперов определенных вложений в общественное пространство и благоустройство прилегающих территорий, что могут позволить себе только крупные компании.  В Рязани дома, соответствующие таким критериям, можно пересчитать по пальцам.

В VELLCOM доме на Ленкома этажность комплекса переменная (12-14 этажей). Малое количество квартир на каждом этаже создаст дополнительный комфорт и уют будущим жильцам. Каждый подъезд будет оснащен двумя лифтами, которые позволят быстро добраться не только до квартиры, но и в подземный паркинг и на этаж с кладовыми. Свои дома холдинг возводит с пониженной этажностью относительно максимальных высотных отметок. Разновысотность позволяет солнцу проникать во дворы и квартиры, что особенно важно для самочувствия жителей. Дома построены  из современных экологических  материалов, оснащеные высокотехнологичными системами для вашей безопасности. Высота потолков в квартирах 3 м и более.

Обращает на себя внимание и подход застройщика к организации мест общего пользования: современная отделка, бесшумные лифты, без труда вмещающие коляски, детские площадки с качественным покрытием и большое количество крупномерных деревьев во дворе создают достойное пространство для жизни. Видеонаблюдение и огороженный периметр решают вопросы безопасности. Грамотно продуман вопрос парковок: придомовое пространство спланировано таким образом, что транспорт и дети, гуляющие на площадке, не пересекаются, так как имеется подземный паркинг. Собственное машиноместо  позволяет избежать участия в соревновании за свободное место на ближайшей парковке. Пример того, дом бизнес класса по ул. 2-я Линия, это первый дом с  подземным паркингом, построенный по монолитной технологии в Рязани.

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