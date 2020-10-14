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Губернатор вручил многодетной семье ключи от автомобиля

7info7

Губернатор Рязанской области Николай Любимов вручил ключи от нового автомобиля многодетной семье из Кадомского района. Информация об этом появилась в группе «Рязанская область».

Сергей и Вера Турченко воспитывают девять детей – шесть девочек и три мальчика. Семья нуждалась в автомобиле, ведь ближайшая к их дому школа находится в 10 км. За 10 км семье приходилось ездить и для того, чтобы получить медицинскую помощь. Старый автомобиль не справлялся с нуждами семейства.

Многодетная мама обратилась к представителям власти с просьбой поддержать её семью. После обращения семье Турченко сообщили, что им подарят автомобиль. Ключи от автомобиля семье вручил глава региона Николай Любимов.

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