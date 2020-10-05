«Громокошки» приехали в Рязань

5 октября Рязанском театре драмы состоится открытие сезона Официальной Рязанской лиги КВН. После долгого перерыва всех любителей КВН в Рязани ждёт мощнейший по энергетике вечер.

Многие хотят увидеть выступление гостей фестиваля, команды из Высшей лиги КВН «Громокошки». Кстати, ребята уже приехали в Рязань и готовятся встретиться со зрителями. Каждый любитель КВН в Рязани помнит их фееричное выступление на юбилее Рязанской лиги.

Чтобы зарядиться позитивом, нужно успеть купить билет на фестиваль, который состоится 5 октября в 19.00 в Рязанском областном театре драмы.