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Гороскоп на 19 августа

7info7

РИА «7 новостей» представляет гороскоп на 19 августа для всех знаков зодиака. Что сулят нам звёзды?

Овен

Овнам будет неизмеримо грустно осознавать, что лето на исходе. А вы столько всего не успели сделать. Впереди маячит осень, а отдохнуть полноценно так и не получилось. Хотя, что вы подразумеваете под достойным отдыхом? Не нужно бурчать на весь свет, всё только начинается. События этого способное многое изменить в вашей судьбе. Стоит всего лишь быть внимательнее.

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Телец

19 августа Тельца будет одолевать тяга к искусству и всему уникальному. Вы даже не сможете отдавать себе отчет в действиях и желаниях. Финансовая сфера прояснится, но рассчитывать на огромную прибыль не стоит. Пока ещё не время для капиталовложений, особенно, если работа у вас нестабильная и бесперспективная.

Близнецы

Близнецам не стоит делать вид, что они всё знают и умеют. И так понятно, что кроме вас никто не возьмется за крупные проекты. Вам удастся проявить таланты даже в тех сферах, в которых вы – новичок. Награда за усердие будет масштабная, скоро убедитесь. Не придумывайте себе отговорок, если на свидание пригласит молодой коллега.

Рак

Хорошо работает тот, кто рано встает. Ну, если выспался и не бурчит себе под нос. У Рака день сложится великолепно, а финансовые дела пойдут на лад. Постарайтесь как можно больше сделать доброго и светлого для людей. Энергетического «топлива» хватит на мелкие и глобальные дела. Все ваши поступки будут отнесены к «благородным», не волнуйтесь.

Лев

Гороскоп рекомендует Льву заняться домашней уборкой, дачей и огородом, стройкой. Не переживайте, успеете реализовать задуманное в два счёта. В коллективе не нужно трудиться так, чтобы пришлось за вас всё доделывать. Как говорится, после меня хоть потоп. Так можно и потерять не только хорошую должность, но и надолго закрыть дверь к перспективам.

Дева

Если Дева будет постоянно рваться в бой и бить себя в грудь кулаками, то угодит в неприятности. Честолюбивые планы и высокая самооценка в этот день – не лучший способ завоевать расположение. Есть вероятность нового знакомства с романтическими нотками. На хлопоты по дому обращайте внимание, а вот про «дыру» в бюджете можно временно забыть.

Весы

С утра Весы заскучают и предадутся воспоминаниям. Но это не повод портить настроение близким людям. Они-то в чём провинились, чтобы любоваться вашей кислой миной? Героический поступок можно совершить в любви. Первым пойдите на перемирие, чтобы вырасти в глазах избранника. Яркие эмоции ожидаются в семье, где есть маленькие дети.

Скорпион

19 августа Скорпиону будет несложно найти общий язык с окружающими людьми. Покажется, что все они вас любят и готовы пойти на помощь. Но не обольщайтесь. Иначе разочарование окажется болезненным. Сегодня нужно быть избирательным до крайности, не гнаться за иллюзиями. В работе обращайте внимание не только на результат, но и сам процесс.

Стрелец

На работе аврал, в семье – напряженная обстановка, в кошельке – пустота… Стрелец впадет в такую депрессию, что даже собака скулить перестанет. Медитация и йога вам в помощь. В противном случае вам даже на улицу выходить не следует. У творческих людей мозги будут работать без сбоя. Благодаря этому получится воплотить в реальность желаемое.

Козерог

Козерогу не стоит щадить себя, нужно направлять всю энергию в работу. Столько шансов на успех, как сегодня, не было никогда. Действительно, счастливый день. Ни от чего не отказывайтесь. Предложений дружбы, любви и делового сотрудничества будет уйма. Но ваша страсть к традициям и порядку может всё испортить.

Водолей

Гороскоп обещает Водолею разнообразный день, как в плане работы, так и встреч. Новые люди покажутся поистине удивительными, словно гномы из сказки. Весело проводите время, тем более, оно у вас в запасе имеется. Бешеная карусель и траты ожидают семейных людей. Это связано с пересмотром планов, ремонтом, поездками и покупкой бытовых вещей.

Рыбы

Если Рыбы в этот день не будут прикладывать усилий в работе, то ждать отличного итога не следует. От вашего упорства и дальновидности зависит многое. Обязательно соблюдайте технику безопасности, если трудитесь на серьезном предприятии. И в дороге не забывайте проверять состояние автомобиля. Поломка и аварии – не исключаются.

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