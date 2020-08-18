РИА «7 новостей» представляет гороскоп на 19 августа для всех знаков зодиака. Что сулят нам звёзды?

Овен

Овнам будет неизмеримо грустно осознавать, что лето на исходе. А вы столько всего не успели сделать. Впереди маячит осень, а отдохнуть полноценно так и не получилось. Хотя, что вы подразумеваете под достойным отдыхом? Не нужно бурчать на весь свет, всё только начинается. События этого способное многое изменить в вашей судьбе. Стоит всего лишь быть внимательнее.

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Телец

19 августа Тельца будет одолевать тяга к искусству и всему уникальному. Вы даже не сможете отдавать себе отчет в действиях и желаниях. Финансовая сфера прояснится, но рассчитывать на огромную прибыль не стоит. Пока ещё не время для капиталовложений, особенно, если работа у вас нестабильная и бесперспективная.

Близнецы

Близнецам не стоит делать вид, что они всё знают и умеют. И так понятно, что кроме вас никто не возьмется за крупные проекты. Вам удастся проявить таланты даже в тех сферах, в которых вы – новичок. Награда за усердие будет масштабная, скоро убедитесь. Не придумывайте себе отговорок, если на свидание пригласит молодой коллега.

Рак

Хорошо работает тот, кто рано встает. Ну, если выспался и не бурчит себе под нос. У Рака день сложится великолепно, а финансовые дела пойдут на лад. Постарайтесь как можно больше сделать доброго и светлого для людей. Энергетического «топлива» хватит на мелкие и глобальные дела. Все ваши поступки будут отнесены к «благородным», не волнуйтесь.

Лев

Гороскоп рекомендует Льву заняться домашней уборкой, дачей и огородом, стройкой. Не переживайте, успеете реализовать задуманное в два счёта. В коллективе не нужно трудиться так, чтобы пришлось за вас всё доделывать. Как говорится, после меня хоть потоп. Так можно и потерять не только хорошую должность, но и надолго закрыть дверь к перспективам.

Дева

Если Дева будет постоянно рваться в бой и бить себя в грудь кулаками, то угодит в неприятности. Честолюбивые планы и высокая самооценка в этот день – не лучший способ завоевать расположение. Есть вероятность нового знакомства с романтическими нотками. На хлопоты по дому обращайте внимание, а вот про «дыру» в бюджете можно временно забыть.

Весы

С утра Весы заскучают и предадутся воспоминаниям. Но это не повод портить настроение близким людям. Они-то в чём провинились, чтобы любоваться вашей кислой миной? Героический поступок можно совершить в любви. Первым пойдите на перемирие, чтобы вырасти в глазах избранника. Яркие эмоции ожидаются в семье, где есть маленькие дети.

Скорпион

19 августа Скорпиону будет несложно найти общий язык с окружающими людьми. Покажется, что все они вас любят и готовы пойти на помощь. Но не обольщайтесь. Иначе разочарование окажется болезненным. Сегодня нужно быть избирательным до крайности, не гнаться за иллюзиями. В работе обращайте внимание не только на результат, но и сам процесс.

Стрелец

На работе аврал, в семье – напряженная обстановка, в кошельке – пустота… Стрелец впадет в такую депрессию, что даже собака скулить перестанет. Медитация и йога вам в помощь. В противном случае вам даже на улицу выходить не следует. У творческих людей мозги будут работать без сбоя. Благодаря этому получится воплотить в реальность желаемое.

Козерог

Козерогу не стоит щадить себя, нужно направлять всю энергию в работу. Столько шансов на успех, как сегодня, не было никогда. Действительно, счастливый день. Ни от чего не отказывайтесь. Предложений дружбы, любви и делового сотрудничества будет уйма. Но ваша страсть к традициям и порядку может всё испортить.

Водолей

Гороскоп обещает Водолею разнообразный день, как в плане работы, так и встреч. Новые люди покажутся поистине удивительными, словно гномы из сказки. Весело проводите время, тем более, оно у вас в запасе имеется. Бешеная карусель и траты ожидают семейных людей. Это связано с пересмотром планов, ремонтом, поездками и покупкой бытовых вещей.

Рыбы

Если Рыбы в этот день не будут прикладывать усилий в работе, то ждать отличного итога не следует. От вашего упорства и дальновидности зависит многое. Обязательно соблюдайте технику безопасности, если трудитесь на серьезном предприятии. И в дороге не забывайте проверять состояние автомобиля. Поломка и аварии – не исключаются.