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Гороскоп на 18 августа

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РИА «7 новостей» представляет гороскоп на 18 августа для всех знаков зодиака. Что приготовили для нас звёзды?

Овен

18 сентября Овна ожидают самые неожиданные встречи и ситуации. Внезапно появятся на пути старые друзья, а общение с ними принесет огромную пользу. Только не поддавайтесь паническому настроению, поборите в себе комплексы. Важные мероприятия лучше отменить, не лучший день для переговоров и заключения сделок. С поездкой не торопитесь.

Телец

Конца и края не видно тому, что делает Телец. Работа изрядно надоела, хочется чего-то нового и интересного. В бодром темпе разрешатся давние проблемы. Вы сами не ожидали от себя такого рвения и энтузиазма. Свидание романтического плана перерастет в нечто деловое. Оказывается, у вас с избранником похожие взгляды на многие вещи.

Близнецы

Если Близнецы не будут отвлекаться на лишние разговоры и действия, то многого достигнут в работе. Главное – не волнуйтесь. Даже если предложат нечто такое, за что вы раньше не брались. В отношениях с любимым человеком присутствует чувство вины? Значит, вы что-то натворили. Попросить прощение – не унижение. Это путь к сохранению того, чем вы дорожите.

Рак

Гороскоп советует Раку опираться на свой жизненный опыт, а не на знания других людей. Они могут оказаться ошибочными, за что придется расплачиваться своей карьерой. Вы уже многого добились, опрометчивость сейчас не в резоне. Кто-то из близких родственников будет нагло играть на ваших нервах. Потерпите немного, ситуация нормализуется.

Лев

Этот день Льву покажется бесконечным, а окружающие люди – беспредельно бессердечными. Не исключено, что вас вовлекут в какую-то неприятную историю. Найдите силы и время для решения финансовых проблем. Они занимают все ваши мысли, пора с негативом попрощаться. Удачно сложатся вопросы, связанные с ремонтом и лечением.

Дева

Дева получит немало бонусов за все, что выполнила в кратчайшие сроки. Радость будет безграничная. Её хватит даже на работу. Вы не зря старались, гордо вышагивали по карьерному подиуму. Достижение целей в личной жизни тоже неоспоримо велико. Единственное, что угнетает – неважное физическое состояние. Займитесь собой и здоровьем.

Весы

18 сентября Весы поймут, что плохо хранили то, что имели. Эта простая истина вылетела из головы. Наверстывайте упущенное. Будьте предельно внимательны к близким людям, позвоните и узнайте, как они себя чувствуют. Одобрение вашего упорного труда повысит статус и настроение. Вечером можете оказаться в местах, которые давно не посещали.

Скорпион

Скорпиону необходимо во всем соблюдать порядок и последовательность. Не ленитесь, беритесь за срочные дела и не пренебрегайте новыми предложениями. Есть шанс увеличить доход, но только честным путем. Помните, что духа авантюры в вас ноль. Значит, уходите от людей, которые провоцируют на противозаконные действия и риски.

Стрелец

С улыбкой проживет этот день Стрелец. Вы ощутите всю прелесть бытия и общения с родными людьми. Даже насущные проблемы не испортят настроения: такое оно солнечное. Путешествия и новые встречи станут определенным стартом в судьбе. Если запланировали генеральную уборку, то начните с кухни. Возможно, понадобится мелкий, но срочный ремонт.

Козерог

Гороскоп рекомендует Козерогу не цепляться за слова, сказанные в его адрес коллегами. Пусть потешаются и глумятся, а вы уверенно выполняйте задания. Конфликты – не исключение, поэтому ведите себя достойно и сдержанно. В любовных отношениях не давите на «больную мозоль» избранника. Ему сейчас итак трудно, а вы еще подливаете масло в огонь.

Водолей

Горизонты яркие, мосты горят, сердце разрывается от любви… Этот день Водолей запомнит надолго. Но это же замечательно, ведь вы наконец-то встретили «вторую половинку». Будьте внимательнее во время поездки, если находитесь на месте водителя. Витать в облаках в этот момент запрещается. Следите за состояние кошелька, экономия не повредит.

Рыбы

Рыбы кожей ощутят глобальные перемены в жизни. Вы к ним долго шли, получайте и наслаждайтесь. С финансовой стороны подует теплый ветер – прибыль крупная. Если хочется прогуляться по магазинам, то только не в одиночку. Иначе, расточительность и непрактичность возьмет верх. Не желательно заниматься бизнес-проектами и подписывать контракт.

Гороскоп представлен сайтом astrorok.ru.

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