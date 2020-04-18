Где смотреть трансляции богослужений на Пасху?

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Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки верующим в этом году советуют встречать праздник Светлой Пасхи не в храмах. Но не стоит переживать! Для прихожан православные церкви, соборы, храмы и монастыри проведут онлайн-трансляции пасхальных богослужений.

Традиционно главные телеканалы страны покажут пасхальную службу из Храма Христа Спасителя. Её возглавит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Службу можно увидеть на Первом канале, на России 1, на НТВ и на телеканале «Спас». Начало в 23.30. Онлайн-трансляция этого пасхального богослужения также будет доступна на YouTube-канале Храма Христа Спасителя.

Сегодня вы сможете увидеть прямое включение с ночного богослужения в Казанском соборе. Трансляцию можно посмотреть на сайте Санкт-Петербургской митрополии.

В 23:00 в официальной группе ВКонтакте Рязанской епархии начнётся трансляция пасхального богослужения из Христорождественского кафедрального собора города Рязани.

Также вы можете подключиться к камере Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря и увидеть трансляцию богослужения оттуда.

Свято-Троицкая Сергиева лавра проведёт трансляцию богослужения в своём Instagram-аккаунте. Также в прямом эфире в Instagram можно увидеть службу Марфо-Мариинской обители.

Кроме того, в режиме онлайн можно наблюдать за пасхальным богослужением Сретенского монастыря (23.30), Вознесенской Давидовой пустыни (23.00) и Псково-Печерского монастыря (00.00).

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