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Формула успеха: Интеллект + Талант

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Завершилась горячая абитуриентская пора, стартовала интересная учебная. Рязанские вузы открыли двери для первокурсников и радушно приняли их в своих стенах. И пока у ребят свежи впечатления от экзаменов и поступления, мы решили вспомнить о конкурсе «Интеллект+», который для абитуриентов ежегодно проводит РГУ имени С. А. Есенина.

В этом году в рамках конкурса «Интеллект+» впервые прошло творческое испытание. Его удалось организовать при организационной поддержке Автономной некоммерческой организации «Центр развития клуба весёлых и находчивых». И даже пандемия не помешала грандиозным творческим планам. Испытание прошло в режиме онлайн, участие в нём приняли 12 девушек. В формате видеоконференции участницы исполняли песни, читали стихи, демонстрировали свои хореографические способности. Один из представленных номеров оказался настоящим fire-шоу! Призёры конкурса получили по 1 рейтинговому баллу при поступлении. Лауреаты заработали целых 3 балла.

Корреспондент РИА «7 новостей» пообщалась с девушками, которые заработали дополнительные баллы в конкурсе. Мы спросили у участниц, удалось ли им поступить в РГУ, помогли ли при этом дополнительные баллы и какие впечатления у них оставил творческий конкурс.

Екатерина Удре, призёр творческого испытания «Интеллект +»

Я поступила на факультет истории и международных отношений РГУ имени С. А. Есенина. Обучаюсь по направлению «Педагогическое образование: обществознание и английский язык». К счастью удалось пройти на «бюджет». И хотя особой роли дополнительный балл в моём выступлении не сыграл, всё-таки можно сказать, что он придал уверенности.

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Екатерина вспоминает: творческое испытание оставило у неё только положительные эмоции. Ценными оказались наставления и слова поддержки членов жюри.  

Конечно, мне очень хотелось показать номер в режиме реального времени. Но участвовать в творческом конкурсе в дистанционном формате – это очень необычный и очень полезный опыт, – отметила девушка. – Не зря говорят: в поступлении всё может решить один-единственный бал. И кто знает, может быть, именно балл, заработанный в творческом конкурсе, определит судьбу поступающего. Участие в творческом испытании конкурса «Интеллект+» – это отличный шанс для талантливых ребят, желающих поступить в РГУ!

Валерия Филатова, лауреат творческого испытания конкурса «Интеллект +»

С нами делится впечатлениями ещё одна участница творческого испытания Валерия Филатова.

Конкурс очень сильно понравился! Жаль, что пандемия коронавируса не позволила провести его в очном формате. На такие прекрасные выступления хотелось бы посмотреть вживую!

Валерия вспоминает, что в день конкурса очень сильно волновалась. Несколько раз приходилось записывать своё выступление, чтобы добиться идеального исполнения. Старания прошли не зря: девушка стала обладательницей заветных трёх рейтинговых баллов.

Я поступила на направление «Педагогическое образование: начальное образование и английский язык». В первые дни учёбы было трудновато: новые предметы, абсолютно новый для меня рабочий ритм. Но пока что эмоции от знакомства с университетом только положительные, поделилась девушка.

Мария Питюкова, лауреат творческого испытания конкурса «Интеллект +».

Я решила поступать в РГУ, потому что 13 лет до переезда на Север я жила в Рязани. Рязань — мой родной город, — рассказывает лауреат творческого испытания конкурса «Интеллект +» Мария Питюкова.

Во время проведения конкурса девушка вышла на связь из города Надым (Ямало-Ненецкий автономный округ). Не помешала даже разница в часовых поясах. В итоге девушке удалось поступить в рязанский вуз. Полученные в рамках конкурса баллы и хорошие результаты ЕГЭ помогли ей пройти на бюджетное направление.

Я учусь на факультете русской филологии и национальной культуры. Направление подготовки — педагогическое образование. У нас интересный коллектив, увлекательные предметы, дружеская атмосфера, — рассказала Мария.

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