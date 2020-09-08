Формула успеха: Интеллект + Талант

Завершилась горячая абитуриентская пора, стартовала интересная учебная. Рязанские вузы открыли двери для первокурсников и радушно приняли их в своих стенах. И пока у ребят свежи впечатления от экзаменов и поступления, мы решили вспомнить о конкурсе «Интеллект+», который для абитуриентов ежегодно проводит РГУ имени С. А. Есенина.
В этом году в рамках конкурса «Интеллект+» впервые прошло творческое испытание. Его удалось организовать при организационной поддержке Автономной некоммерческой организации «Центр развития клуба весёлых и находчивых». И даже пандемия не помешала грандиозным творческим планам. Испытание прошло в режиме онлайн, участие в нём приняли 12 девушек. В формате видеоконференции участницы исполняли песни, читали стихи, демонстрировали свои хореографические способности. Один из представленных номеров оказался настоящим fire-шоу! Призёры конкурса получили по 1 рейтинговому баллу при поступлении. Лауреаты заработали целых 3 балла.
Корреспондент РИА «7 новостей» пообщалась с девушками, которые заработали дополнительные баллы в конкурсе. Мы спросили у участниц, удалось ли им поступить в РГУ, помогли ли при этом дополнительные баллы и какие впечатления у них оставил творческий конкурс.
Екатерина вспоминает: творческое испытание оставило у неё только положительные эмоции. Ценными оказались наставления и слова поддержки членов жюри.
С нами делится впечатлениями ещё одна участница творческого испытания Валерия Филатова.
Валерия вспоминает, что в день конкурса очень сильно волновалась. Несколько раз приходилось записывать своё выступление, чтобы добиться идеального исполнения. Старания прошли не зря: девушка стала обладательницей заветных трёх рейтинговых баллов.
Во время проведения конкурса девушка вышла на связь из города Надым (Ямало-Ненецкий автономный округ). Не помешала даже разница в часовых поясах. В итоге девушке удалось поступить в рязанский вуз. Полученные в рамках конкурса баллы и хорошие результаты ЕГЭ помогли ей пройти на бюджетное направление.