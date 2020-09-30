Ежегодный День открытых дверей Банка России пройдет в онлайн-формате

Ежегодный День открытых дверей Банка России пройдет 3 октября в онлайн-формате.

Участники смогут посетить виртуальную экскурсию по зданию и Музею Банка России на Неглинной улице, принять участие в «Финансовом практикуме», узнать о работе мегарегулятора и его 160-летней истории.

В программе Дня открытых дверей запланировано несколько прямых эфиров. Историк Александр Бугров раскроет тайны знаменитых банковских зданий. Первый заместитель Председателя Банка России Сергей Швецов ответит на вопросы об инвестициях и связанных с ними рисках. Заместитель Председателя Банка России Руслан Вестеровский расскажет о людях, которые работают в Центральном банке, о знаниях и навыках, востребованных в финансовой сфере.

Также гостей ждут тесты, игры для детей и взрослых и многое другое.

День открытых дверей состоится в субботу, 3 октября, с 8:00 до 20:00 по московскому времени.