Ещё в одной рязанской маршрутке перестанут действовать льготы

Льготные карты «Умка» перестанут действовать ещё в одной рязанской маршрутке. Речь идёт о маршруте коммерческого перевозчика №95.
Льготные карты перестанут принимать с 1 июня. Их действие прекращено в связи с тем, что этот маршрут частично дублирует муниципальный маршрут троллейбуса №17 и маршрут №68. Его с недавних пор обслуживают автобусы среднего класса.
Управление транспорта будет осуществлять мониторинг сложившейся ситуации. При необходимости на муниципальные маршруты этого направления выйдут дополнительные автомобили, сообщает пресс-служба администрации.
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