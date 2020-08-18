Елена Сорокина приняла участие в совещании по подготовке региона к новому отопительному сезону

Глава администрации Рязани Елена Сорокина приняла участие по подготовке региона к новому отопительному сезону и доложила о том, как областной центр готовится к зиме.

По словам Сорокина, муниципальные энергетические предприятия и объекты ЖКХ начали подготовку к следующему отопительному сезону ещё в 2019 году. В рамках подготовки отремонтировано 7,1 км (43%) квартальных и 0,26 км (87%) магистральных тепловых сетей. Испытание на прочность и плотность прошли 1073 км тепловых сетей (72%). Подготовку уже прошел 81 центральный тепловой пункт (62%).

В текущем году запланирован ремонт на 10 участках тепловых сетей общей протяженностью — 4265,2 м. В настоящее время завершен ремонт на 5 из них. На оставшихся участках работы будут выполнены до начала сентября 2020 года.

В городе паспортизации подлежит 2704 жилых дома. Сейчас опрессовка проведена на 1993 домах, выдано 1200 паспортов готовности.

Сформированы графики проведения ремонтных работ, промывки и опрессовки систем теплоснабжения, ремонта систем ГВС и поверки приборов учета тепловой энергии на объектах социальной сферы. Паспортизации здесь подлежит 221 объект. Сейчас проведены гидравлические испытания 215 учреждений, получено 156 паспортов готовности.

Подготовка города к осенне-зимнему сезону идет в плановом порядке. Ее необходимо закончить своевременно, чтобы 100% жилого фонда и объектов социальной сферы были обеспечены теплом и горячей водой к наступлению холодов.