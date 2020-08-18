Вторник, 18 августа, 2020
11.1 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Органы властиАдминистрацияНовости РязаниОбщество

Елена Сорокина приняла участие в совещании по подготовке региона к новому отопительному сезону

7info7

Глава администрации Рязани Елена Сорокина приняла участие по подготовке региона к новому отопительному сезону и доложила о том, как областной центр готовится к зиме.

По словам Сорокина, муниципальные энергетические предприятия и объекты ЖКХ начали подготовку к следующему отопительному сезону ещё в 2019 году. В рамках подготовки отремонтировано 7,1 км (43%) квартальных и 0,26 км (87%) магистральных тепловых сетей. Испытание на прочность и плотность прошли 1073 км тепловых сетей (72%). Подготовку уже прошел 81 центральный тепловой пункт (62%).

В текущем году запланирован ремонт на 10 участках тепловых сетей общей протяженностью — 4265,2 м. В настоящее время завершен ремонт на 5 из них. На оставшихся участках работы будут выполнены до начала сентября 2020 года.

В городе паспортизации подлежит 2704 жилых дома. Сейчас опрессовка проведена на 1993 домах, выдано 1200 паспортов готовности.

Сформированы графики проведения ремонтных работ, промывки и опрессовки систем теплоснабжения, ремонта систем ГВС и поверки приборов учета тепловой энергии на объектах социальной сферы. Паспортизации здесь подлежит 221 объект. Сейчас проведены гидравлические испытания 215 учреждений, получено 156 паспортов готовности.

Подготовка города к осенне-зимнему сезону идет в плановом порядке. Ее необходимо закончить своевременно, чтобы 100% жилого фонда и объектов социальной сферы были обеспечены теплом и горячей водой к наступлению холодов.

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяРосгвардейцы проверяют рязанские школы

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Елена Сорокина приняла участие в совещании по подготовке региона к новому отопительному сезону

Администрация
Глава администрации Рязани Елена Сорокина приняла участие по подготовке региона к новому отопительному сезону и доложила о том, как областной центр готовится...
Узнать больше

Росгвардейцы проверяют рязанские школы

Новости Рязани
Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Рязанской области проверяют школы на готовность к новому учебному году. Их задача – оценить уровень антитеррористической...
Узнать больше

Мужчина, женщина и 2-летний ребёнок погибли на рязанском участке трассы «Каспий»

Новости Рязани
По данным Госавтоинспекции, авария случилась во вторник, 18 августа, в 06.25 на 257-м километре федеральной трассы.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Мужчина, женщина и 2-летний ребёнок погибли на рязанском участке трассы «Каспий»

Новости Рязани
По данным Госавтоинспекции, авария случилась во вторник, 18 августа, в 06.25 на 257-м километре федеральной трассы.
Узнать больше

Новости Рязани сегодня: 17 августа

Новости Рязани
7info представляет обзор новостей и событий Рязанской области за 17 августа. Полпред президента России в ЦФО Игорь Щёголев представил...
Узнать больше

Во вторник в Рязанской области потеплеет до +25°С

Новости Рязани
Вторник в Рязанской области ожидается сухой и тёплый. Прогноз погоды на 18 августа на своём сайте опубликовало ГУ МЧС России по региону.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как выбрать живую рыбу в магазине

Акценты
Казалось бы, к качеству и свежести рыбы, которая плавает в аквариуме в магазине, вопросов быть не должно. Тем не менее все не...
Узнать больше

Per aspera ad astra – через тернии к звёздам

Акценты
Таков жизненный девиз сердечно-сосудистого хирурга Рязанского кардиологического диспансера кардиологического диспансера Александра Качинского.
Узнать больше

Дела духовные нельзя перенести в онлайн

Акценты
Во время ограничений, связанных с COVID – 19, жизнедеятельность обители продолжала идти своим чередом. Игумен Лука, находясь постоянно в стенах монастыря, проводил богослужения и продолжал заниматься восстановлением Троицкого храма.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+