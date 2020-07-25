Елена Сорокина приняла участие в общегородском субботнике

25 июля в Рязани состоялся общегородской субботник. К генеральной уборке города присоединилась глава администрации города Елена Сорокина

В общей сложности на субботник вышли полтысячи сотрудников мэрии, работники муниципальных учреждений и предприятий, депутаты и неравнодушные граждане

Субботник прошёл на территории ЦПКиО, Торгового городка, Новопавловской и Дубовой рощи. Уборку провели и на рязанских улицах. Удалось собрать и вывезти около 200 кубометров мусора

Уборка города будет продолжена. Рязань обязательно встретит свой 925-й день рождения красивой, — написала на своей странице в Facebook Елена Сорокина.