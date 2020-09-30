Елена Сорокина поздравила представителей рязанской ветеранской организации с Днем пожилых людей

В преддверии Международного дня пожилого человека глава администрации Рязани Елена Сорокина поздравила представителей Совета ветеранов Октябрьского района. Торжественное мероприятие состоялось 29 сентября

На встрече с ветеранами мэр города рассказа о результатах работы этого года.

Мы открыли детский сад в Олимпийском городке, сейчас строим еще один в микрорайоне ДПР-7, 7А на 290 мест. В Горроще построили новую современную школу на 1100 мест. Завершили возведение пристроек к 5 детским садам. В этом году уже капитально отремонтированы 3 участка автомобильных дорог, сейчас работы ведутся еще на 14. Сейчас благоустраиваются 6 общественных пространств, готовятся к сдаче 24 проекта местных инициатив. Также в этом году мы ремонтируем 14 дворов и подъезды к ним, – отметила глава администрации.

Елена Сорокина также напомнила о рекультивации свалки в Хамбушево. Этот экологический проект будет реализован за 2 года.

Жизнь в нашем городе динамична. И все это во многом благодаря тому, что есть вы – наши дорогие ветераны. Вы нам очень нужны. Нужна ваша мудрость, ваши советы, знания и бесценный опыт, – подчеркнула руководитель горадминистрации.

Она вручила отличившимся представителям ветеранской организации Благодарность администрации города Рязани и пожелала всем собравшимся крепкого здоровья, сил и энергии.







