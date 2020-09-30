Елена Сорокина поздравила представителей рязанской ветеранской организации с Днем пожилых людей

Одной из ключевых мер Национального проекта «Здравоохранение» является усиление диагностической базы. В региональном онкоцентре завершилась поставка и монтаж оборудования для молекулярно-генетической лаборатории....
В преддверии Международного дня пожилого человека глава администрации Рязани Елена Сорокина поздравила представителей Совета ветеранов Октябрьского района. Торжественное мероприятие состоялось 29 сентября
На встрече с ветеранами мэр города рассказа о результатах работы этого года.
Елена Сорокина также напомнила о рекультивации свалки в Хамбушево. Этот экологический проект будет реализован за 2 года.
Она вручила отличившимся представителям ветеранской организации Благодарность администрации города Рязани и пожелала всем собравшимся крепкого здоровья, сил и энергии.
Одной из ключевых мер Национального проекта «Здравоохранение» является усиление диагностической базы. В региональном онкоцентре завершилась поставка и монтаж оборудования для молекулярно-генетической лаборатории....