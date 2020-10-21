Елена Сорокина поручила устранить недочёты в здании ДШИ №2

В среду, 21 октября, Елена Сорокина приняла участие в выездном совещании на территории Детской школы искусств №2 в Недостоеве. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Мэр Рязани отметила: несмотря на то, что здание школы было построено несколько лет назад, во время его эксплуатации были выявлены серьёзные нарушения, которые подрядчик так и не устранил. К примеру, в некоторых помещениях протекает потолок, в спортзале появляется неприятный запах из-за неисправной вентиляции. Кроме того, в актовом зале деформировалось напольное покрытие, в подвале здания собирается вода, испортился входной козырёк. На прилегающей к ДШИ территории кое-где «проседает» асфальт.

По итогам совещания управлению капитального строительства поручено составить протокол обследования помещений, установить сроки устранения недочетов, согласовать эти сроки с подрядчиком и уже завтра утром направить ему эти документы, — отметила глава администрации.

В случае, если проблемные вопросы не решатся, администрация планирует принимать решительные меры, вплоть до судебного иска.

Отметим, что в Детской школе искусств №2 обучается 500 детей, что составляет почти 30% школьников микрорайона Недостоево.