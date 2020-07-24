Елена Сорокина осмотрела места скопления ТКО

В четверг, 23 июля, глава горадминистрации Елена Сорокина, её подчинённые и представители Госжилинспекции проверили площадки скопления ТКО.

В рамках выездного совещания они осмотрели контейнерную площадку у дома №4 по Солотчинскому шоссе. Недавно там установили новый контейнер. Теперь эту площадку можно считать современной и удобной.

Ещё одну качественно оборудованную площадку осмотрели на улице Затинной. Она находится у дома №11. Площадка для сбора ТКО оборудована качественно и в соответствии со всеми нормами. Здесь предусмотрен раздельный сбор мусора, а также закрытый отсек для крупногабаритных отходов.

К управляющим организациям, обслуживающих дворы в районе домов №2 по Солотчинскому шоссе и №8 по ул. Радиозаводская возникли вопросы по содержанию в нормативном состоянии мусорных контейнеров. Так, у д. №8 по ул. Радиозаводская нет бетонного основания, освещения, места для отведения крупногабаритного мусора и строительных отходов. Также руководитель городской администрации обратила внимание на неудовлетворительное состояние контейнерной площадки дома №84 на ул. Новая.

Нельзя допускать такого неуважительного отношения к жителям и пренебрежения действующими правилами. Несмотря на сложности, связанные с эпидемиологической ситуацией, управляющие организации должны следить за местами накопления твердых коммунальных отходов, содержать их в чистоте и порядке. Совместная работа будет продолжена, наша цель добиться чтобы в рязанских дворах были качественно оборудованные контейнерные площадки, – подчеркнула Елена Сорокина.