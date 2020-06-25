Елена Сорокина назвала причину неприятного запаха рязанской воды

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25 июня в ходе отчёта перед депутатами глава администрации Рязани Елена Сорокина рассказала о мерах по нормализации качества воды.

Сорокина отметила, что по всем основным показателям вода в городе соответствует нормам. Но в этом году из-за аномально тёплой зимы и критически низкого уровня Оки вода имела сильный неприятный запах. В связи с этим город сейчас получает воду из другого водозабора и из артезианских скважин. Проводятся работы на собственном водозаборе, включающие очистку рыбозащитных решеток. По словам Сорокиной, планируется также очистка акватории водозабора от 12-15 тысяч тонн иловых образований.

Для обеспечения жителей города чистой водой в 2021 году в городе на федеральные средства будут построены три артезианские скважины с высокой производительностью. Их стоимость – 27 миллионов. Строительство новых скважин продолжится и в 2022 году.