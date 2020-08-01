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Новости РязаниОбщество

Елена Митина: Летопись нашего древнего города золотыми буквами вписана в историю России

7info

Депутат Госдумы Елена Митина поздравила жителей Рязани с праздником. 

Дорогие рязанцы! Искренне поздравляю вас  с Днём города!

Для каждого человека любовь к Родине начинается с любви к тому месту, где он живёт, работает, растит детей. Для нас – это родная Рязань, которой в этом году исполняется 925 лет!

Летопись нашего древнего города золотыми буквами вписана в историю России. Мы по праву гордимся своей малой родиной, бережно храним ее традиции и память о великих земляках. 

Сегодня Рязань стремительно растет и динамично развивается. Мы с радостью отмечаем, как строятся новые школы,  детские сады, спортивные сооружения, жилые дома, благоустраиваются дворы и общественные территории. А все потому, что здесь живут неравнодушные люди, которые работают во благо родного города, отдают ему частичку своего сердца и тепло души.

Накануне Дня города хочу не просто поздравить вас с праздником, но и выразить вам искреннюю благодарность за вклад в развитие и процветание областного центра, за созидание и порядок, за самоотверженный труд и вклад в общее дело.  

Желаю вам крепкого вам здоровья, счастья, удачи, радости и благополучия!

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