Елена Митина: Летопись нашего древнего города золотыми буквами вписана в историю России

Дорогие рязанцы! Искренне поздравляю вас с Днём города!

Для каждого человека любовь к Родине начинается с любви к тому месту, где он живёт, работает, растит детей. Для нас – это родная Рязань, которой в этом году исполняется 925 лет!

Летопись нашего древнего города золотыми буквами вписана в историю России. Мы по праву гордимся своей малой родиной, бережно храним ее традиции и память о великих земляках.

Сегодня Рязань стремительно растет и динамично развивается. Мы с радостью отмечаем, как строятся новые школы, детские сады, спортивные сооружения, жилые дома, благоустраиваются дворы и общественные территории. А все потому, что здесь живут неравнодушные люди, которые работают во благо родного города, отдают ему частичку своего сердца и тепло души.

Накануне Дня города хочу не просто поздравить вас с праздником, но и выразить вам искреннюю благодарность за вклад в развитие и процветание областного центра, за созидание и порядок, за самоотверженный труд и вклад в общее дело.

Желаю вам крепкого вам здоровья, счастья, удачи, радости и благополучия!