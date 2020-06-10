ДТП с участием знаменитостей, в которых погибли люди

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8 июня в центре Москвы случилась страшная автокатастрофа. На скорости автомобиль заслуженного артиста России Михаила Ефремова, по всей видимости, находящегося под действием алкоголя и других веществ, вылетел на скорости на встречную полосу и врезался в фургон «Лада».

В результате аварии получил ужасные травмы, а затем скончался в больнице уроженец Рязанской области Сергей Захаров. ДТП с участием Ефремова вызвало большой резонанс в прессе и в обществе. За судьбой семьи погибшего и тем, как продвигается расследование «дела Ефремова» следит вся страна. Многие размышляют о том, какого наказания заслуживает артист. Однако это далеко не первое трагическое дорожное происшествие с участием знаменитости. Были и другие, не только в России, но и за рубежом. РИА «7 новостей» предлагает вспомнить самые громкие из них.

Винус Уильямс. В ДТП погиб 78-летний пенсионер.

Фото из Instagram-аккаунта Venus Williams

Неприятный инцидент случился со спортсменкой Винус Уильямс. Ситуация произошла 3 года назад. Теннисистка попала в ДТП, в котором погиб 78-летний мужчина. Изначально женщину обвиняли в том, что к аварии привели именно её действия. Якобы она проехала на красный сигнал светофора. Однако следствие установило следующее: Уильямс ехала на «зелёный», затем её подрезал другой автомобиль, что заставило теннисистку изменить направление движения. До того, как эти обстоятельства были установлены, ей грозили санкции по уголовной статье. Однако суд принял решение, что спортсменка невиновна.

Константин Меладзе. В ДТП погибла 30-летняя женщина.

Фото из Instagram-аккаунта MeladzеMusic

В центре внимания после трагического ДТП в 2012 году оказался продюсер Константин Меладзе. В декабре 2012 года он ехал по трассе Киев-Обухов и сбил 30-летнюю женщину. Музыкант вызвал полицию и «скорую», а затем попытался помочь пострадавшей. Но, к сожалению, та скончалась до приезда медиков. Свою вину в гибели молодой женщины Меладзе признал. А следствие доказало, что ДТП произошло по неосторожности, а музыкант до последнего старался исключить столкновения. Этот факт позволил Меладзе избежать наказания.

Леонид Якубович. Гибель нетрезвого пешехода.

Фото из Instagram-аккаунта Леонида Якубовича.

В 2001 году страшный инцидент на дороге очень сильно подорвал душевное спокойствие известного телеведущего Леонида Якубовича. Под колёса его автомобиля упал нетрезвый пешеход. Мужчина выбежал из автобуса, поскользнулся и ударился головой о зеркало автомобиля Якубовича. Это стало причиной смерти пешехода.

Эми Локейн. Смертельное ДТП с участием супружеской пары

Фото из Instagram-аккаунта Amy Locane

То, что случилось в американской актрисой Эми Локейн, очень сильно напоминает ситуацию с Ефремовым. В 2010 году Локейн не справилась с управлением своего авто и врезалась в с машину, в которой находилась супружеская пара. В результате аварии погибла женщина, а мужчина получил очень серьёзные травмы.

Сближает ДТП Эми Локейн с ДТП Ефремова то, что в крови актрисы обнаружили алкоголь. Его уровень превышал допустимый в три раза. Согласно статье, по которой судили актрису, ей грозило от 5 до 10 лет лишения свободы. Однако судья назначил звезде срок 3 года, так как у Эми Локейн есть дочь, которая нуждается в лечении.

Дениэль Силва. В ДТП погиб пассажир тату-мастера

Фото из Instagram-аккаута Daniel Silva

Известный американский тату-мастер Дениэль Силва попал в жуткое ДТП несколько недель назад. Вместе со своим товарищей, блогером Кори Ла Берри он ехал на торжество. По одной из версий, тату-мастер был пьян. Он разогнал автомобиль до очень высокой скорости и врезался в дерево. В результате ДТП пассажир Силвы погиб. В настоящее время по делу ведётся расследование.