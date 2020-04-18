Что произошло в районах Рязанской области? Обзор от РИА «7 новостей»

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РИА «7 новостей» представляет обзор новостей этой недели из разных уголков Рязанской области.

В Шиловском районе полицейские заметили в кювете автомобиль. Подойдя ближе, они поняли, что водитель и его пассажирка пьяны. Их доставили в отдел полиции. Позже выяснилось, что автомобиль нетрезвая парочка угнала у своего приятеля. Все вместе они сидели за одним столом и распивали спиртное. Хозяин машины под действием алкоголя заснул, а его знакомые решили купить еще спиртного. Они забрали машину уснувшего приятеля, но не справились с управлением и улетели в кювет. Как сообщает сайт УМВД России по Рязанской области, никто не пострадал. Машину в исправном состоянии вернули владельцу.

В Скопине произошло ДТП. На улице Карла Маркса столкнулись три автомобиля. 45-летний местный житель за рулём «Ниссан Альмера» не пропустил автомобиль «Тойота Карина». Произошло столкновение. От удара «Тойота» врезалась в «Рено Логан». В результате травмы получили пассажиры «Рено» – 33-х и 6 лет.

В двух сёлах Милославского района ввели карантин по бешенству животных. Карантин действует с 7 апреля. В селе Мураевня причиной его введения стала бешеная собака, в селе Ново-Александрово – хорёк. При этом хорёк успел укусить пожилую местную жительницу за ногу. Ветеринары проводят в сёлах необходимые мероприятия, в том числе вакцинацию. Уже вакцинировано около 500 животных, 15 апреля должны провести ещё одну вакцинацию.

Жители Касимова выступили против строительства многоэтажки у себя во дворе. Они записали видеоролик и направили его губернатору Николаю Любимову. Люди уверены, что в Касимове есть много других мест для строительства. При этом они считают, что их дома могут пострадать из-за строительных работ. Чуть позже администрация Касимова опубликовала комментарий о строительстве этого жилого дома.

Самый важный и значимый вопрос о месте строительства подлежал тщательной оценке и проработке, был проведен мониторинг земель общего пользования. В результате анализа оказалось, что земельные участки в мкр. Приокский и на ул. Восточной являются единственными возможными местами застройки, соответствующими требованиям градостроительного законодательства и территориального зонирования. Место для строительства жилого дома в мкр. Приокский отвечает всем предъявляемым требованиям, имеет доступную инфраструктуру, и новое строительство не несет опасности для близлежащих домов и не создает угрозу для жизни и здоровья жителей. Отсутствие мотивированных доводов жителей против строительства может привести к срыву сроков реализации социально важного национального проекта и нарушению прав граждан, которые уже много лет ждут переселения в новое жилье.

В Спасском районе из-за пала сухой травы сгорел деревянный мост. Сообщается, что по мосту проходила дорога, соединяющая сёла Троица и Острая Лука. Сейчас там проезда нет.

На денежные средства, собранные работниками администрации Скопинского района, для медиков были приобретены бахилы, перчатки, очки и респираторы, а «Скопинфарм» – предприятие, занимающееся выпуском медпрепаратов, предоставило врачам несколько десятков защитных костюмов. Все эти средства индивидуальной защиты были переданы Скопинскому межрайонному медицинскому центру.

В Рыбновском районе произошло ДТП. 42-летний москвич, управляя автомобилем «Фольксваген», столкнулся с мотоциклом «Хонда». В результате полученных травм 31-летний мотоциклист скончался. Водитель иномарки был пьян.

В одном из сельхозпредприятий посёлка Ухолово Рязанской области пропал трактор МТЗ-80. Местный житель пригнал этот трактор к сварщику для проведения работ. А через два часа ни сварщика. ни трактора на месте не оказалось. Опросив местных жителей, полицейские узнали, что 34-летний сварщик, мог поехать к приятелям в соседнее село. Как выяснилось, он уже не однократно привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде. Установив маршрут, по которому злоумышленник мог отправиться к приятелю, полицейские вскоре остановили на дороге пропавший трактор. За рулём был нетрезвый сварщик.