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Новости РязаниОбщество

Бывшего руководителя рязанского предприятия подозревают в хищениях

7info7

Экс-руководителя одного из рязанских предприятий сферы ЖКХ подозревают в хищении почти 400 тысяч. В отношении него возбуждено несколько уголовных дел, сообщает СУ СК РФ по Рязанской области.

По версии следствия, в прошлом году руководитель муниципального предприятия неоднократно присваивал себе деньги из кассы. В общей сложности мужчина похитил более 370 тысяч рублей. Все эти деньги – поступления от населения одного из сельских поселений рязанского района. Злоумышленник заключал подрядные договоры с физлицами. На самом же деле работы, предусмотренные договорами, не выполнялись. Через поддельные документы мужчина присваивал деньги себе.

Все факты нарушений объединены в одно производство. Расследование уголовного дела продолжается.

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