Уже более семи тысяч рязанцев подписали петицию против загрязнения воздуха

Более семи тысяч рязанцев подписали петицию против загрязнения воздуха

Более семи тысяч человек подписали петицию «Рязань хочет дышать чистым воздухом!». Такие данные опубликованы на сайте change.org, где эта петиция размещена.

Она появилась в сети ещё год назад, однако обрела особую популярность среди рязанцев именно сейчас. Это связано с неприятным запахом, который уже больше недели тревожит жителей города. Канализационная вонь на этот раз добралась до всех районов Рязани.

Установить источник запаха фекалий пока не удаётся. При этом в городе регулярно проводится мониторинг воздуха. Одни считают, что появление «навозного» запаха связано с деятельностью предприятий города. А в Росприроднадзоре, например, связали неприятных запах с реконструкцией Астраханского моста. Глава ведомства считает, что при реконструкции был затронут коллектор, по которому протекает река Лыбедь.