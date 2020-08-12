Более 30 рязанцев сдали ЕГЭ на 100 баллов

В среду, 12 августа, в Рязанской области подвели итоги периода проведения Единого государственного экзамена за 2020 год. Пресс-конференция по итогам ЕГЭ прошла в региональном Министерстве образования и молодёжной политики.

К рязанцам обратился зампред регионального правительства Роман Петряев.

– Нынешний год «подкинул» нам много сюрпризов, и одним из главных сюрпризов стала пандемия коронавируса. Конечно же, она наложила отпечаток на организацию и проведение ЕГЭ. Было принято беспрецедентное решение: аттестаты школьникам выданы по итогам текущих оценок. ЕГЭ сдавали те выпускники, кому результаты экзаменов необходимы для поступления в вузы, – сказал он. – Были высокие санитарно-эпидемиологические требования к проведению ЕГЭ, но под контролем правительства нам удалось организовать этот период на очень высоком уровне.

На сумму 7 млн. рублей регион закупил средства индивидуальной защиты, антисептики, рециркуляторы и термометры в пункты приёма экзаменов. 1,5 тысячи организаторов ЕГЭ были протестированы на COVID-19. Хорошая подготовка дала свои результаты.

– За время проведения ЕГЭ в Рязанской области не было выявлено ни одного участника или организатора экзаменов с температурой. Количество человек, по состоянию здоровья завершивших экзамен досрочно, на том же уровне, что и в 2019 году. Примечательно, что и после проведения экзаменов не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией, – сообщила министр образования и молодёжной политики Рязанской области Ольга Щетинкина.

Глава регионального Минобразования привела основные цифры по ЕГЭ.

Экзамены в Рязанской области сдавали 4918 человек. Среди них – и выпускники из других регионов, которые в связи со сложившейся обстановкой оказались на территории нашего региона. В области работали 30 пунктов приёма экзамена, один из них был организован на дому.

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, Рязанская область оказалась в «зелёной» зоне по ЕГЭ. Это значит, что экзамены рязанцы сдали на высоком уровне. 31 участник ЕГЭ в регионе получил 100 баллов.

– 23 рязанца сдали на высший балл ЕГЭ по русскому языку, 3 человека получили 100 баллов на ЕГЭ по литературе, 2 человека – на ЕГЭ по географии. По одному стобалльнику среди сдававших математику, информатику и ИКТ, историю, физику и обществование, – сообщила Щетинкина.

Два участник ЕГЭ набрали 100 баллов по трём предметам. Это житель Касимова Кирилл Узоров и выпускница рязанской школы №14 Елизавета Стеблюк.

Также министр образования Рязанской области отметила, что были случаи нарушения порядка в период проведения экзамена.