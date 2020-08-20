Четверг, 20 августа, 2020
13.9 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбщество

Бизнес-класс чистой воды

7info7

Вода — источник всего живого на Земле. От жаркого лета мы спасаемся холодным душем и напитками, от холода- горячей ванной и чашкой чая. Отсутствие воды в нашей квартире даже непродолжительное время – это настоящая катастрофа, поэтому переоценить значение воды в жизни человека практически невозможно. Однако большой проблемой современности является её низкое качество. Она содержит примеси тяжелых металлов и солей, неприятный запах. Ни для кого не секрет, что такая вода разрушает здоровье человека и дорогостоящее водопроводное оборудование, а также затрудняет её применение в быту.

Качество воды, подаваемой в жилые дома, должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Это практически невозможно без установки дополнительного оборудования, так как многие очистные станции в нашей стране были построены еще в первой половине прошлого века и к настоящему времени сильно устарели. С каждым годом нагрузка на них неизменно возрастает, так как постоянно увеличивается потребность в чистой воде, а попадающая природная на очистные станции год от года становится все грязнее.

Проходя по изношенному водопроводу, вода успевает «подцепить» соли тяжелых металлов и ржавчину. Кроме того, оставшийся в воде после очистки на станциях хлор в трубах начинает вступать в многочисленные реакции, образуя различные соединения. Такую воду опасно не только пить, но и кипятить, поскольку такие хлорорганические связи при высокой температуре могут образовывать очень токсичные вещества. В результате в водопроводной воде могут содержаться очень опасные и даже ядовитые элементы.

Реклама

Становится очевидно, что для сохранения здоровья очистка воды — необходимая составляющая современной жизни.

Чаще всего очищение производится с помощью марганцовки и хлора. В этом случае вода доходит до потребителей либо недостаточно обработанной от металлов и других вредных химических элементов, либо в составе будут присутствовать остаточные реагенты. Вследствие чего вода считается условно питьевой или пригодной исключительно для технического назначения. К сожалению, в большинстве домов в Рязани используется лишь этот базовый уровень очистки.

Но существует дополнительный, более современный подход, который функционирует уже давно – озонирование.

В наше время очистка воды озоном — это один из самых эффективных способов, позволяющий избавиться от нежелательных веществ, предотвращая заражение различными микроорганизмами.

VELLCOM group будет использовать трехступенчатую озонофильтрацию в качестве основного для очистки воды в VELLCOM DOME на Ленкома.

Установка имеет высокую степень очищения, малое потребление энергии и долгий срок службы.

«В этом доме мы объединили все современные технологии, обеспечивающие высокое качество жизни», — подчеркивают в «Vellcom group».

Пристальное внимание застройщик уделил качеству воды – всем известно, что в Рязани, независимо от района, оно весьма далеко от идеального. В доме будет установлена промышленная система трехступенчатой очистки от крупных примесей, удал`н остаточный хлор, органические примеси, снижена мутность и цветность, улучшены органолептические свойства воды, установлен фильтр после регенерации.

Для обеззараживания воды в ёмкости предусмотрена линия циркуляции и станция озонирования. После повысительных насосов предусмотрен второй комплекс деозонирования и предусмотрена финишная антибактериальная обработка очищенной воды. Предусмотрено резервирование водопотребления в объеме 30 м3 и улучшенная водоподготовка с запасом воды на сутки в случае отключения от городской сети.

Жильцы смогут пить воду из-под крана, готовить еду, принимать ванны и купать детей, не беспокоясь о качестве воды.

Мы заботимся о вашем здоровье! Берегите и вы себя!

Подробнее о наших проектах узнайте на официальном сайте или по телефону +7(4912)300-707.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяЖителя Перми осудили за куклу с лицом Путина

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Бизнес-класс чистой воды

Новости Рязани
Вода - источник всего живого на Земле. От жаркого лета мы спасаемся холодным душем и напитками, от холода- горячей ванной и чашкой...
Узнать больше

В Сасове избрали председателя городской Думы

Власть
19 августа на заседании Думы города Сасово главой муниципалитета и председателем Думы на общественных началах избран Геннадий Манухин. Он является главным редактором...
Узнать больше

Представители администрации обсудили с рязанцами благоустройство Севастопольской аллеи

Администрация
19 августа в Рязани состоялась встреча представителей администрации и жителей города по вопросам благоустройства Севастопольской аллеи, сообщает пресс-служба мэрии.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Как победить бедность: СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ представила пять социальных законов

Новости Рязани
На пресс-конференции в Рязани СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ презентовала экспертный доклад лидера партии Сергея Миронова «Борьба с бедностью: когда победим?» и региональный проект ПЯТЬ СПРАВЕДЛИВЫХ ЗАКОНОВ.
Узнать больше

В ночь на четверг в Рязани похолодает до +4°С

Новости Рязани
Рязанцев ожидает холодная ночь, в тёмное время суток температура опустится до +4°С. Такие сведения содержатся в прогнозе на четверг, опубликованном на сайте...
Узнать больше

Рязанцам рассказали, как начнётся новый учебный год в условиях пандемии

Новости Рязани
Каждое утро ученикам и учителям будут измерять температуру. Если температура будет превышать 37,1 градуса, ученика отправят домой.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Валентина Комолова: Костюм – это не просто жакет, юбка, блузка, но и душа, и мысли, и чувства

Акценты
Припомните, когда вы в последний раз бывали в театре? Наверняка это было давно, ещё в «доковидные времена». Но к счастью, этот досадный...
Узнать больше

Как выбрать живую рыбу в магазине

Акценты
Казалось бы, к качеству и свежести рыбы, которая плавает в аквариуме в магазине, вопросов быть не должно. Тем не менее все не...
Узнать больше

Per aspera ad astra – через тернии к звёздам

Акценты
Таков жизненный девиз сердечно-сосудистого хирурга Рязанского кардиологического диспансера кардиологического диспансера Александра Качинского.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+