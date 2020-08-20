Бизнес-класс чистой воды

Вода — источник всего живого на Земле. От жаркого лета мы спасаемся холодным душем и напитками, от холода- горячей ванной и чашкой чая. Отсутствие воды в нашей квартире даже непродолжительное время – это настоящая катастрофа, поэтому переоценить значение воды в жизни человека практически невозможно. Однако большой проблемой современности является её низкое качество. Она содержит примеси тяжелых металлов и солей, неприятный запах. Ни для кого не секрет, что такая вода разрушает здоровье человека и дорогостоящее водопроводное оборудование, а также затрудняет её применение в быту.

Качество воды, подаваемой в жилые дома, должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Это практически невозможно без установки дополнительного оборудования, так как многие очистные станции в нашей стране были построены еще в первой половине прошлого века и к настоящему времени сильно устарели. С каждым годом нагрузка на них неизменно возрастает, так как постоянно увеличивается потребность в чистой воде, а попадающая природная на очистные станции год от года становится все грязнее.

Проходя по изношенному водопроводу, вода успевает «подцепить» соли тяжелых металлов и ржавчину. Кроме того, оставшийся в воде после очистки на станциях хлор в трубах начинает вступать в многочисленные реакции, образуя различные соединения. Такую воду опасно не только пить, но и кипятить, поскольку такие хлорорганические связи при высокой температуре могут образовывать очень токсичные вещества. В результате в водопроводной воде могут содержаться очень опасные и даже ядовитые элементы.

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Становится очевидно, что для сохранения здоровья очистка воды — необходимая составляющая современной жизни.

Чаще всего очищение производится с помощью марганцовки и хлора. В этом случае вода доходит до потребителей либо недостаточно обработанной от металлов и других вредных химических элементов, либо в составе будут присутствовать остаточные реагенты. Вследствие чего вода считается условно питьевой или пригодной исключительно для технического назначения. К сожалению, в большинстве домов в Рязани используется лишь этот базовый уровень очистки.

Но существует дополнительный, более современный подход, который функционирует уже давно – озонирование.

В наше время очистка воды озоном — это один из самых эффективных способов, позволяющий избавиться от нежелательных веществ, предотвращая заражение различными микроорганизмами.

VELLCOM group будет использовать трехступенчатую озонофильтрацию в качестве основного для очистки воды в VELLCOM DOME на Ленкома.

Установка имеет высокую степень очищения, малое потребление энергии и долгий срок службы.

«В этом доме мы объединили все современные технологии, обеспечивающие высокое качество жизни», — подчеркивают в «Vellcom group».

Пристальное внимание застройщик уделил качеству воды – всем известно, что в Рязани, независимо от района, оно весьма далеко от идеального. В доме будет установлена промышленная система трехступенчатой очистки от крупных примесей, удал`н остаточный хлор, органические примеси, снижена мутность и цветность, улучшены органолептические свойства воды, установлен фильтр после регенерации.

Для обеззараживания воды в ёмкости предусмотрена линия циркуляции и станция озонирования. После повысительных насосов предусмотрен второй комплекс деозонирования и предусмотрена финишная антибактериальная обработка очищенной воды. Предусмотрено резервирование водопотребления в объеме 30 м3 и улучшенная водоподготовка с запасом воды на сутки в случае отключения от городской сети.

Жильцы смогут пить воду из-под крана, готовить еду, принимать ванны и купать детей, не беспокоясь о качестве воды.

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