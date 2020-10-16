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Новости РязаниОбщество

Активисты ОНФ просят привести в порядок территорию рядом с рязанской школой №53

7info7

Активисты ОНФ обратили внимание властей на ненадлежащее состояние территории рядом с рязанской школой №53.

Мониторинг территории проводился в рамках программы «Дорога в школу». Активисты прибыли в Московский район, чтобы  осмотреть пространство рядом со школой №53. Кроме школы, там находятся ещё несколько учреждений, которые посещают дети: детский сад № 115, детская школа искусств № 4 имени Е.Г. Попова и ресурсный центр дополнительного образования.

Активисты отметили, что территория, рядом с которой они располагаются, находится в плохом состоянии. Так, проехать к образовательным учреждениям очень сложно. Дорога проходит через обшарпанные общежития, которые находятся в неприглядном состоянии. Под козырьками запасных входов в здания образовались несанкционированные свалки. Сама дорога сильно разбита, местами отсутствует асфальтовое покрытие. Между школой искусств и детским садом отсутствует паркинг, территория заброшена и замусорена. Там нет освещения.

По словам активистов ОНФ, это место стало прибежищем маргиналов. Оно заросло травой и бурьяном, также там складируются ТКО.

Инициатива населения не может быть заменой в таких вопросах, как благоустройство и надлежащее содержание муниципальной территории. Тем более в густонаселенном микрорайоне в месте сосредоточения сразу нескольких образовательных учреждений.Ежедневно водить детей по бездорожью в детские сады и школы через свалки и заросли недопустимо. Мы направили обращение в администрацию города Рязани, в котором просим чиновников обратить особенное внимание на эту территорию. Проблему необходимо решать комплексно и системно, — подчеркнул член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Рязанской области Александр Кривов.

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