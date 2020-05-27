Администрация Рязани прокомментировала строительство в поле у «Премьера»

Администрация Рязани отреагировала на заметку на сайте progorod62.ru, в которой сообщалось о том, что строители засыпали мусором берега пруда на реке Трубеж. По данным СМИ, в поле рядом с ТРЦ «Премьер» строится многоэтажный дом.
В пресс-службе мэрии отметили, что территория, о которой идёт речь, является частной. Она будет осваиваться по разработанным и утверждённым планам. Сейчас на участке идут подготовительные работы для строительства.
– На указанном участке отсутствуют озёра, пруды, водоёмы, внесённые в реестр водных объектов, – говорится в сообщении администрации Рязани.
Мусор собственник должен убрать и вывезти с участка. Информация ему передана.
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