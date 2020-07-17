Администрация провела встречу с рязанцами по вопросу строительства дома на Фирсова

В четверг, 16 июля, состоялась встреча представителей горадминистрации и жителей Рязани по вопросу строительства многоэтажки на улице Фирсова. В обсуждении приняли участие неравнодушные горожане, обеспокоенные обвалом грунта на строительной площадке. Но, как оказалось, не только это взволновало рязанцев в данной ситуации.

Напомним, обрушение ограждения строительной площадки и асфальта случилось по адресу Фирсова, 14 после дождя. На этом месте многоэтажку возводит ООО «СК Мервинский». Экспертиза выяснила, что обрушение произошло из-за нарушений при строительстве парковки. Кроме этого, на застройщика составлено 6 административных протоколов за другие нарушения.

На вопросы рязанцев ответили должностные лица администрации, представители надзорных органов и сторона застройщика. Многих жителей волновал вопрос, как специалисты администрации допустили нарушения при строительстве нового дома. Начальник Управления капитального строительства Елена Буданова пояснила жителям города: администрация не в праве следить за строительством жилого дома. Это регламентируется антикоррупционным законодательством. Однако все проблемы, которые были выявлены после чрезвычайной ситуации, произошедшей на строительной площадке, ведомство готово решать в конструктивном диалоге с различными сторонами конфликта.

– Застройка в нашем городе не имеет хаотичного характера. Строительные компании при возведении домов соблюдают действующее законодательство, – пояснила она. Земельный участок на Фирсова находится в частной собственности у физического лица. В 2016 году строительной компании выдан градостроительный план участка. На его основе определены габариты и масштабы объекта строительства. Застройщик представил в администрацию полный пакет документов, необходимых для строительства дома и благоустройства окружающей территории.

При этом рязанцев заверили: застройщик уже приступил к устранению нарушений, допущенных на строительной площадке. Рабочие перенесли ограждения, подняли грунт из котлована, залили фундамент. Кроме того, строители приступили к возводению стен автопорковки.

На встрече местные жители высказали ещё одну проблему, с которой столкнулись в последнее время. Они рассказали, что когда-то улицы Фирсова и Лермонтова были и зелёными и живописными. Однако из-за увеличения автопотока в последние годы дворы просто-напросто заполонили машины. Жители обеспокоены тем, что после ввода в эксплуатацию новостройки автомобилей на улицах станет ещё больше, что приведёт к гибели зелёных насаждений. Рязанцам объяснили, что многие покупатели квартир в доме на Фирсова приобретают и места на подземном паркинге. Вопрос о разработке в этом районе бесплатной парковки приняли в работу специалисты администрации. Высказали рязанцы необходимость сохранения и благоустройства близлежащего сквера. На этот вопрос был дан ответ – в планах у города развитие и озеленение этой территории.

Также они заверили рязанцев, что возведение нового дома не повлияет на нагрузку на теплосети, очереди в детские сады и наполняемость школ. Все эти вопросы будут проработаны, а проблемы, которые могут возникнуть в этом направлении, оперативно решаться. В заключении встречи представители администрации пообещали жителям улиц Фирсова и Лермонтова оперативно реагировать на их обращения, объяснять все тонкости градостроителтной политики и выслушивать мнения граждан.