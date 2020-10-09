75 пострадавших скопинских семей получили выплаты на неотложные нужды

75 пострадавших скопинских семей уже получили выплаты на неотложные нужды в размере 10 тысяч рублей. Об этом сообщает telegram-канал «Рязанская область».

Выплата назначается с расчётом на жилое помещение. Таким образом, скопинцам уже выплатили 750 тысяч рублей. Документы на выплату соцработники начали принимать 8 октября.

Напомним, по распоряжению губернатора Рязанской области Николая Любимов, эвакуированные из-за крупного пожара и взрывов граждане могут получить по 10 тысяч рублей. Кроме того, предусмотрены выплаты гражданам, пострадавшим вследствие ЧС. Так, 50 тысяч выплатят тем, кто частично утратил имущество первой необходимости. 100 тысяч дадут за полную утрату имущества первой необходимости. Те, кто в результате ЧС получил вред здоровью, тоже получат деньги. 400 тысяч выплатят тем, кто получил тяжкий вред, 200 тысяч – средний вред. 20 тысяч выплатят скопинцам, получившим лёгкий вред здоровью.