602 курсанта пополнили ряды Рязанского десантного училища

1 сентября в РГВВДКУ имени В. Ф. Маргелова в торжественной обстановке дали старт новому учебному году. В этом году ряды училища пополнили 602 курсанта-первокурсника.

Курсантов поздравили заместитель Министра обороны Юрий Садовенко, командующий Воздушно-десантными войсками РФ Андрей Сердюков, губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Обращаясь к курсантам, Любимов отметил, что служба в ВДВ всегда считалась не только самой трудной, но и престижной.

Уверен, что все вы будете достойно носить звание курсанта Рязанского училища ВДВ, единственного в мире вуза, который готовит элиту армии – «крылатую пехоту». Рязанское училище ВДВ позволит пройти вам хорошую школу и получить достойную военную подготовку. Качество обучения во многом гарантируется большой работой преподавательского состава училища. Ваши наставники – это высокопрофессиональные специалисты, боевые офицеры. Равняйтесь на них!»

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Юрий Садовенко напомнил, что РГВВДКУ имени В. Ф. Маргелова более ста лет хранит и приумножает традиции воздушно-десантных войск.

Быть преемниками и продолжателями ратных подвигов – высокая честь и большая ответственность. Поэтому будущие десантники должны идти в ногу со временем, настойчиво овладевать военным искусством, учиться эффективно применять современную технику и вооружение, – сказал Юрий Садовенко.

В этом году в военный вуз поступили 602 человека. Из них 410 человек будут проходить полную военно-специальную подготовку, 192 курсанта будут обучаться по программам среднего профессионального образования, сообщает пресс-служба регионального правительства.