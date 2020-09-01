602 курсанта пополнили ряды Рязанского десантного училища

1 сентября в РГВВДКУ имени В. Ф. Маргелова в торжественной обстановке дали старт новому учебному году. В этом году ряды училища пополнили 602 курсанта-первокурсника.
Курсантов поздравили заместитель Министра обороны Юрий Садовенко, командующий Воздушно-десантными войсками РФ Андрей Сердюков, губернатор Рязанской области Николай Любимов.
Обращаясь к курсантам, Любимов отметил, что служба в ВДВ всегда считалась не только самой трудной, но и престижной.
Юрий Садовенко напомнил, что РГВВДКУ имени В. Ф. Маргелова более ста лет хранит и приумножает традиции воздушно-десантных войск.
В этом году в военный вуз поступили 602 человека. Из них 410 человек будут проходить полную военно-специальную подготовку, 192 курсанта будут обучаться по программам среднего профессионального образования, сообщает пресс-служба регионального правительства.