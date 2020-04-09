5 фильмов для тех, кто соскучился по путешествиям

Находясь на самоизоляции, скучаете по путешествиям? Дефицит приключений и ярких впечатлений может восполнить хорошее кино. Представляем вам 5 атмосферных фильмов, которые перенесут вас в самые удивительные уголки мира.

В диких условиях

США, 2007 г.

После окончания колледжа Эмори один из его ведущих студентов Кристофер МакКэндлесс оставляет всё своё имущество, отдаёт накопленные за время учёбы 24 тыс. долларов в благотворительный фонд и отправляется автостопом на Аляску. Кристофер знакомится с разными людьми, так или иначе влияющими на его жизнь и мировоззрение.

Невероятная жизнь Уолтера Митти

США, Великобритания, 2013 г.

Уолтер Митти — сотрудник отдела иллюстраций журнала Life. Его работа — сплошная рутина, хотя его мечты не имеют границ. В подготовленных фотографом Шоном О’Коннелом негативах для обложки журнала не хватает одного кадра. Единственный шанс получить фотографию — найти самого Шона. И Уолтер отправляется в долгое путешествие.

Тропы

Австралия, 2013 г.

Юная Робин решает пересечь Австралию. В пути её сопровождают лишь собака и четыре верблюда. Журнал «National Geographic», заинтересовавшись проектом путешественницы, предлагает ей писать путевые заметки и даёт в сопровождение фотографа.

Семь лет в Тибете

США, Великобритания, 1997 г.

Генрих Харрер – офицер Рейха, человек, у которого было всё: успех, красота, известность. Но ему оказалось мало земной славы. Оставив дома беременную жену, он отправляется на покорение самого неприступного пика в Гималаях. Этот подвиг должен увековечить его имя. Однако впереди мужчину ждёт не успешное восхождение, а смертельная опасность, вражеский плен, долгие скитания… В итоге он добирается до таинственного тибетского города Лхаса, где молодой Далай Лама делает его своим приближённым. И здесь, в стране, лежащей за границами цивилизации, ему придётся пережить события, которые навсегда изменят его жизнь…

Дикая

США, 2014 г.

Шерил Стрэйд раздавлена неудавшимся браком и смертью матери. Она потеряла всякую надежду на счастье. Наперекор жизненным неудачам она отправляется в пешее странствие по территории Pacific Crest Trail . Её ждет маршрут по наиболее высоким участкам хребта Сьерра-Невада и Каскадных гор. Испытания, выпавшие в этом опасном одиночном путешествии на долю героини, неминуемо исцеляют её от душевных страданий, но процесс этот будет отнюдь не безболезненным…

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