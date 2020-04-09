На главную Акценты

5 фильмов для тех, кто соскучился по путешествиям

Находясь на самоизоляции, скучаете по путешествиям? Дефицит приключений и ярких впечатлений может восполнить хорошее кино. Представляем вам 5 атмосферных фильмов, которые перенесут вас в самые удивительные уголки мира.

В диких условиях

США, 2007 г.

После окончания колледжа Эмори один из его ведущих студентов Кристофер МакКэндлесс оставляет всё своё имущество, отдаёт накопленные за время учёбы 24 тыс. долларов в благотворительный фонд и отправляется автостопом на Аляску. Кристофер знакомится с разными людьми, так или иначе влияющими на его жизнь и мировоззрение.

Невероятная жизнь Уолтера Митти

США, Великобритания, 2013 г.

Уолтер Митти — сотрудник отдела иллюстраций журнала Life. Его работа — сплошная рутина, хотя его мечты не имеют границ. В подготовленных фотографом Шоном О’Коннелом негативах для обложки журнала не хватает одного кадра. Единственный шанс получить фотографию — найти самого Шона. И Уолтер отправляется в долгое путешествие.

Тропы

Австралия, 2013 г.

Юная Робин решает пересечь Австралию. В пути её сопровождают лишь собака и четыре верблюда. Журнал «National Geographic», заинтересовавшись проектом путешественницы, предлагает ей писать путевые заметки и даёт в сопровождение фотографа.

Семь лет в Тибете

США, Великобритания, 1997 г.

Генрих Харрер – офицер Рейха, человек, у которого было всё: успех, красота, известность. Но ему оказалось мало земной славы. Оставив дома беременную жену, он отправляется на покорение самого неприступного пика в Гималаях. Этот подвиг должен увековечить его имя. Однако впереди мужчину ждёт не успешное восхождение, а смертельная опасность, вражеский плен, долгие скитания…  В итоге он добирается до таинственного тибетского города Лхаса, где молодой Далай Лама делает его своим приближённым. И здесь, в стране, лежащей за границами цивилизации, ему придётся пережить события, которые навсегда изменят его жизнь…

Дикая

США, 2014 г.

Шерил Стрэйд раздавлена неудавшимся браком и смертью матери. Она потеряла всякую надежду на счастье. Наперекор жизненным неудачам она отправляется в пешее странствие по территории Pacific Crest Trail . Её ждет маршрут по наиболее высоким участкам хребта Сьерра-Невада и Каскадных гор. Испытания, выпавшие в этом опасном одиночном путешествии на долю героини, неминуемо исцеляют её от душевных страданий, но процесс этот будет отнюдь не безболезненным…

Материал подготовлен на основе данных сайта kinopoisk.ru.

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

За неделю рязанцы 47 раз пожаловались на некачественную обработку подъездов

Коронавирус Рязань
В четверг, 9 апреля, состоялось очередное заседание оперативной группы правительства Рязанской области. На заседании обсуждалась ситуация по заболеваемости коронавирусом...
Узнать больше

За сутки с улиц Рязани убрали более 400 кубометров грунтовых наносов

Администрация
В Рязани ежедневно ведутся работы по благоустройству города. Сотрудники дирекции благоустройства города подметают и моют улицы, убирают остановки общественного транспорта, белят деревья.
Узнать больше

Назначен прокурор Ряжского района

Новости Рязани
В Рязанской области назначен прокурор Ряжского района. Эту должность занял старший советник юстиции Сергей Николаевич Колесников.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязанской области 24 условно подтверждённых случая коронавируса

Коронавирус Рязань
По данным на 11.00 четверга, 9 апреля, количество заболевших коронавирусной инфекцией в Рязанской области не изменилось. По-прежнему зарегистрировано 32 случая заболевания COVID-19....
Узнать больше

О самом главном. Обзор новостей от 7info

Новости Рязани
Представляем вам видеообзор новостей за 8 апреля. https://youtu.be/N0HV7ZV8_g4
Узнать больше

Каникулы в российских школах могут начаться досрочно

Коронавирус
Министерство просвещения РФ не исключает возможности досрочного начала летних каникул в российских школах. Накануне регионам были направлены рекомендации, как организовать обучение при...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

5 фильмов для тех, кто соскучился по путешествиям

Акценты
Находясь на самоизоляции, скучаете по путешествиям? Дефицит приключений и ярких впечатлений может восполнить хорошее кино. Представляем вам 5 атмосферных фильмов, которые перенесут...
Узнать больше

Сельская ипотека. Как получить и на что потратить

Акценты
В России начала работать новая государственная программа – сельская ипотека. С 2020 года те, кто приобретает готовое жилое помещение или строит (в...
Узнать больше

Как помочь пожилым родственникам в период эпидемии коронавируса

Акценты
Риск развития серьёзных осложнений, приводящих к смерти, в результате коронавирусной инфекции у пожилых людей выше, чем у людей молодого и среднего возраста....
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

За неделю рязанцы 47 раз пожаловались на некачественную обработку подъездов

За сутки с улиц Рязани убрали более 400 кубометров грунтовых наносов

AliExpress назвал самые популярные у россиян товары на самоизоляции