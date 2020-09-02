1370 рязанских школьников отдохнули в летних лагерях

2 сентября заместитель главы администрации Рязани Надежда Штевнина провела рабочее совещание, на котором подвели итоги летней оздоровительной кампании за 2020 год.

В городе завершили работу 60 организаций отдыха детей. 58 лагерей работали в режиме дневного пребывания. Один лагерь функционирован в режиме труда и отдыха. Также детей принимал оздоровительный лагерь «Смена».

В период летней оздоровительной кампании в лагерях отдохнули 1370 школьников. Среди них были дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, и дети врачей.

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Для школьников проводили развлекательные занятия, акции, лекции и много другое. Часть мероприятий прошла в дистанционном формате, сообщает сайт администрации.