В среду, 6 мая, на Новогражданском кладбищше в Рязани прошла церемония прощания с Почётным гражданином города Владимиром Инюцыным. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
Напомним, Владимир Андреевич Инюцын скончался на 94-м году жизни. Ранее мы подробно писали о его биографии.
Проститься с Почётным гражданином Рязани на кладбище пришли родственники ветерана, представители органов власти, военные, жители города.
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