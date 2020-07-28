Рязань признана историческим поселением, имеющим особое значение для истории и культуры Рязанского региона

Во вторник, 28 июля, на заседании правительства, которое провел губернатор Николай Любимов, утвержден перечень исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Рязанской области.

Начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области Денис Зайцев отметил, что в границу исторического поселения г. Рязань планируется включить территорию областного центра, сложившуюся в результате реализации генерального плана 1780 года, а также часть улицы Циолковского и Первомайский проспект, что составляет около 2,3% от территории города.

К предмету охраны отнесены археологический культурный слой, исторически ценные градоформирующие объекты, объекты культурного наследия, историческая планировочная структура, природный и культурный ландшафт, основные панорамы, а также другие компоненты исторического облика города.

В целях сохранения предмета охраны исторического поселения устанавливается особое регулирование градостроительной деятельности. Так, согласно действующему законодательству, строительство и реконструкция объектов, включая индивидуальное жилищное строительство, будет осуществляться при условии согласования архитектурного облика зданий с региональным органом охраны объектов культурного наследия. Это позволит исключить появление объектов, диссонирующих историческому облику Рязани. Также необходимо будет согласовывать проекты генеральных планов и правил землепользования и застройки, которые подготовлены применительно к территории исторического поселения.